Jürgen Klopp a respeito do Monterrey: "Não sei nada sobre eles"

Técnico do Liverpool revelou não conhecer o rival da semifinal do Mundial Interclubes

O já sabe qual será o adversário do time nas semifinais do Mundial Interclubes, o , do . No entanto, os Reds não conhecem a fundo o estilo de jogo e o próprio rival em si, conforme revelado por Jürgen Klopp, técnico dos Reds, antes do duelo desta quarta-feira (18).

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

"Tenho certeza de que o futebol mexicano tem um campeonato forte, mas não é fácil vê-lo da , por isso não sei muito sobre [o Monterrey]. Não sei nada sobre eles, mas é muito importante saber", disse Klopp em entrevista à Fox Sports.

A declarações de Klopp a respeito do time comandado por Antonio Mohamed somam-se às ditas recentemente, quando o treinador elogiou o mexicano e atual atleta do , Hirving Lozano. Raúl Jiméne, do , rival do Liverpool na Premier League e compatriota de Lozano também recebeu elogios do treinador alemão.

"Sinceramente, não sei muito sobre o futebol mexicano, não tivemos a oportunidade de assistir a muitos jogos, especialmente eu. Obviamente, existem muitos jogadores no México, mas Raúl Jiménez é um impressionante embaixador mexicano no futebol no qual eu posso dizer: ‘Que atacante ele é! Muito bom’”, finalizou Klopp.

O Monterrey, vale lembrar, garantiu vaga às semifinais após vencer o Al-Sadd por 3 a 2, nas quartas de final do Mundial, partida na qual Klopp deverá tomar como referência, uma vez que admitiu não conseguir assistir aos confrontos do .