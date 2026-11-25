Referência do Real Madrid vive grande fase no Bernabéu
Bellingham deu mais uma demonstração de talento no Bernabéu em uma noite europeia. Com um golaço em jogada individual, ajudou o Real Madrid a reverter a desvantagem do intervalo e a golear o PSV por 5 a 1. Após a goleada, o jogador da Inglaterra sugeriu que vive o melhor momento da carreira desde que trocou o Borussia Dortmund pela capital espanhola. Embora seu brilho individual tenha chamado a atenção, Bellingham fez questão de dividir os méritos de sua grande fase com o elenco e a comissão técnica. À vontade em Madri, o meio-campista atribuiu ao espírito coletivo do clube a evolução de seu futebol.
"Sim, foi bom. Recebi a bola e pensei: 'Não vou passar, vou chutar', e foi gol. Um gol muito bonito, por isso estou muito feliz", disse ele, segundo o Marca. "Estou gostando muito de jogar futebol. Adoro o treinador, a comissão técnica e meus companheiros. Eles me ajudam muito. É por isso que estou jogando bem, porque recebo muita ajuda de todo o time."
Bellingham destaca a influência de Mourinho
Bellingham apontou Mourinho como a força por trás de sua grande fase com a camisa branca do Real Madrid e atribuiu ao técnico português o mérito de ajudá-lo a alcançar todo o seu potencial. Ao falar de suas atuações, o jogador da Inglaterra rejeitou a ideia de que seu rendimento se deva apenas ao fato de atuar como meia-atacante. Em vez disso, destacou a liberdade tática de que dispõe em diferentes áreas do campo.
"Não sei se é porque estou jogando como meia-atacante. Acho que é a versatilidade, poder jogar mais recuado e ajudar na construção das jogadas. Avanço um pouco mais para finalizar. Acho que Mourinho me dá muita confiança. Sim, é por isso que estou jogando bem, porque estou feliz", afirmou, antes de acrescentar: "Mourinho... ponto final."
A irritação no intervalo
Apesar do resultado positivo, o meio-campista contou como foi a conversa enérgica de Mourinho com o time no intervalo. Segundo ele, o treinador ficou longe de satisfeito com a atuação apática de sua equipe nos primeiros 45 minutos. Conhecido por não medir palavras quando o desempenho cai, Mourinho deixou clara sua frustração no vestiário e exigiu uma reação imediata dos jogadores após o intervalo.
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"Sim, um pouco irritado, mas é normal. Ele é um treinador de alto nível e espera muito mais de nós. Acho que melhoramos muito no segundo tempo", revelou Bellingham.
Respeito à hierarquia dos mais experientes em Madri
O jogador da Inglaterra também falou sobre a possibilidade de um dia usar a braçadeira de capitão na capital espanhola, mas logo descartou qualquer ambição imediata por respeito à hierarquia estabelecida no vestiário. Embora tenha se tornado rapidamente uma das vozes de referência em campo, Bellingham afirmou que não tem pressa em ocupar o espaço dos jogadores mais experientes do clube. Prefere seguir trabalhando e se concentrar em sua adaptação à vida em Madri.
"Não sei. Já temos capitães muito bons, como Fede, Vini e Rodrygo, caras que estão aqui há muitas temporadas. Estou muito bem na minha posição, aprendendo coisas, melhorando um pouco meu espanhol e, sim, aprendendo muito com meus companheiros", explicou.