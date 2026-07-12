O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, está extremamente insatisfeito com a atuação de sua equipe contra a Noruega (2 a 1), apesar da classificação para as semifinais da Copa do Mundo. “Tivemos sorte”, disse o alemão, entre outras coisas, à ITV.Jude Bellingham, autor dos dois gols da Inglaterra, não se identificou com as palavras do seu técnico.

A Inglaterra enfrentou dificuldades contra a Noruega durante grande parte da partida. Embora o craque Erling Braut Haaland tenha sido neutralizado em grande parte, os escandinavos conseguiram abrir o placar com Andreas Schjelderup.

Após o empate polêmico, Bellingham marcou o gol decisivo na prorrogação, após um erro do goleiro norueguês Ørjan Nyland. A Inglaterra foi inferior durante grande parte da partida e, às vezes, se safou mais por sorte do que por habilidade.

“Hoje complicamos muito, muito mesmo as coisas para nós mesmos”, disse Tuchel. “O resultado é fantástico, estamos nas semifinais. É ótimo. Mas não estou satisfeito com o desempenho. Em todos os aspectos.”

“A dedicação estava lá, mas complicamos muito as coisas para nós mesmos pela maneira como jogamos. Desleixo, erros táticos, falta de velocidade. Falta de consistência. Tivemos sorte.”

“Vamos melhorar, precisamos melhorar. Agora é hora de comemorar. Agora é hora de deixar tudo assentar. Precisamos de tudo para apresentar um desempenho melhor.”

Tuchel, no entanto, não concordou com a sugestão de que uma falta de mentalidade teria feito com que a Inglaterra tivesse dificuldades contra a Noruega. “Mentalidade?!”, exclamou o técnico, surpreso.

“O fato de termos avançado se deve exclusivamente à nossa mentalidade. Como você ainda pode falar em mentalidade? Isso é pura mentalidade. Não é um problema de mentalidade.”

“Dá pra colocar isso numa garrafa e vender. Por que você está falando de mentalidade? O problema está na qualidade do nosso jogo. Precisamos jogar melhor”, afirmou Tuchel.

Curiosamente, Bellingham não deu muita importância às palavras do seu técnico. Na entrevista logo após a partida, o craque do Real Madrid comentou sobre as declarações de Tuchel: “É, bem, tanto faz. Tanto faz.”

“Foi uma partida difícil e pesada. Para todos, foi uma jornada extremamente árdua. Eu valorizo todos os jogadores e o empenho que demonstraram.”

Pouco depois, na sala de imprensa do Hard Rock Stadium, em Miami, Bellingham comentou mais detalhadamente as palavras de Tuchel. “Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições”, referindo-se ao calor da Flórida.

“Contra jogadores como Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, Alexander Sørloth... Não é um time fácil de enfrentar. Tentamos criar um clima positivo e precisamos manter isso para a semifinal.”

“Não consigo elogiar os rapazes o suficiente. Você não vai ganhar todas as partidas com um jogo bonito e mil passes. Às vezes, você também precisa vencer de forma suja, e foi o que fizemos novamente hoje”, afirmou o honesto Bellingham.