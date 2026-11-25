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Jude Bellingham voltou a brilhar na Champions League na noite de terça-feira. Com um belo semivoleio, ajudou o Real Madrid a vencer o PSV Eindhoven com facilidade. O lance logo rendeu comparações com a lenda do clube Zinedine Zidane, às quais o jogador da seleção inglesa respondeu com humildade.

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Bellingham brilha em goleada do Real Madrid sobre o PSV

Bellingham voltou a ter uma grande atuação na noite de terça-feira e marcou um golaço na vitória do Real Madrid por 5 a 1 sobre o PSV na Champions League. O jogador da seleção inglesa acertou um semivoleio excepcional para concluir uma jogada que evidenciou sua grande fase.

Bellingham vive ótima fase desde o início da temporada e tem impulsionado o Real Madrid com regularidade. Sua atuação mais recente na competição europeia provocou uma onda de reações, com muitos traçando paralelos diretos entre o meio-campista e Zidane, ídolo do clube.

Jogador da seleção inglesa rejeita comparações elogiosas com Zidane

Apesar da repercussão crescente das semelhanças com o lendário francês, o ex-meio-campista do Borussia Dortmund não quis alimentar as comparações. Ao falar com a imprensa após a vitória convincente, Bellingham tratou de se distanciar do ídolo do clube.

"Comparações com Zidane? Não, isso é demais", disse Bellingham, segundo a Onze Mondial. "É um belo gol, mas não. Zidane é muito melhor do que eu, muito mais elegante. Ele é meu ídolo de infância e é muito melhor."

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Estilo em comum e a famosa camisa 5

Mesmo diante da resposta modesta de Bellingham, é fácil entender por que torcedores e comentaristas fazem a associação. Além da elegância natural com a bola, o inglês também veste a incomum camisa 5 que Zidane tornou famosa no Real Madrid.

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Além disso, Bellingham é peça fundamental do Real Madrid desde que chegou do Dortmund, em 2023. Nesse período, o jogador de 23 anos ajudou o time a conquistar a Champions League, a La Liga, a Supercopa da UEFA, a Supercopa da Espanha e a Copa Intercontinental. Ao todo, soma 53 gols e 38 assistências em 158 partidas por diversas competições.

Foco agora é o confronto com o Deportivo Alavés

Bellingham e seus companheiros agora tentarão levar o embalo da atuação na competição europeia para o torneio nacional. O Real Madrid volta a campo pela La Liga neste fim de semana, contra o Deportivo Alavés.