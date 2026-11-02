Compartilhar Siga GOAL no Google

O Real Madrid conquistou uma vitória tranquila sobre o Racing Santander pela La Liga, mas foi um golaço de Yan Diomande que roubou a cena. Jude Bellingham ficou impressionado com o incrível voleio do companheiro de equipe, enquanto o time somava três pontos cruciais sem dificuldades.

Publicidade

Real Madrid vence com tranquilidade

O Madrid conquistou uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Racing Santander na Liga. A equipe dominou a partida desde o apito inicial e garantiu os três pontos com uma atuação ofensiva implacável no primeiro tempo.

Kylian Mbappe abriu o placar de pênalti aos 11 minutos. O gol cedo deu início a uma tarde muito produtiva no ataque. Bellingham e Diomande ampliaram a vantagem e deixaram a partida completamente fora do alcance do Racing Santander. A atuação dominante garantiu uma tarde tranquila para a defesa do Real Madrid.

Bellingham se impressiona com Diomande

Embora o Madrid tenha tido uma atuação coletiva convincente, foi o golaço de Diomande que provocou a maior reação. O jovem acertou um voleio potente de fora da área aos 36 minutos e fez 3 a 0. Bellingham não demorou a demonstrar sua admiração pelo chute espetacular. Após o jogo, o jogador da seleção da Inglaterra admitiu ter ficado surpreso com a capacidade de finalização do companheiro de equipe.

“Incrível”, afirmou Bellingham no site oficial do clube. “Eu não sabia que ele conseguia chutar assim, mas ele é muito bom. É um jogador especial, e estamos muito felizes por tê-lo no elenco.”

Publicidade Publicidade

O ex-astro do Borussia Dortmund também observou que Diomande está fazendo dos golaços de fora da área um hábito. Ele mencionou outro lance espetacular: “O gol contra o Leipzig também foi incrível.”

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Bellingham chega à marca de 50 gols

Bellingham não apenas elogiou o companheiro de equipe. Ele também alcançou uma marca importante contra o Racing: o gol marcado aos 22 minutos foi o seu 50º com a camisa do Real Madrid.

“Chegar a 50 gols pelo Real Madrid é muito especial”, afirmou Bellingham. “Não só para mim e para os meus sonhos, mas também para a equipe.”

Publicidade

Foco se volta para os próximos desafios

O Real Madrid agora volta as atenções para um jogo da Champions League no meio da semana. A equipe viajará para enfrentar o AEK na quarta-feira e, no fim de semana, terá um confronto com o Valencia pela Liga.