Real Madrid vence com tranquilidade
O Madrid conquistou uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Racing Santander na Liga. A equipe dominou a partida desde o apito inicial e garantiu os três pontos com uma atuação ofensiva implacável no primeiro tempo.
Kylian Mbappe abriu o placar de pênalti aos 11 minutos. O gol cedo deu início a uma tarde muito produtiva no ataque. Bellingham e Diomande ampliaram a vantagem e deixaram a partida completamente fora do alcance do Racing Santander. A atuação dominante garantiu uma tarde tranquila para a defesa do Real Madrid.
Bellingham se impressiona com Diomande
Embora o Madrid tenha tido uma atuação coletiva convincente, foi o golaço de Diomande que provocou a maior reação. O jovem acertou um voleio potente de fora da área aos 36 minutos e fez 3 a 0. Bellingham não demorou a demonstrar sua admiração pelo chute espetacular. Após o jogo, o jogador da seleção da Inglaterra admitiu ter ficado surpreso com a capacidade de finalização do companheiro de equipe.
“Incrível”, afirmou Bellingham no site oficial do clube. “Eu não sabia que ele conseguia chutar assim, mas ele é muito bom. É um jogador especial, e estamos muito felizes por tê-lo no elenco.”
O ex-astro do Borussia Dortmund também observou que Diomande está fazendo dos golaços de fora da área um hábito. Ele mencionou outro lance espetacular: “O gol contra o Leipzig também foi incrível.”
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Bellingham chega à marca de 50 gols
Bellingham não apenas elogiou o companheiro de equipe. Ele também alcançou uma marca importante contra o Racing: o gol marcado aos 22 minutos foi o seu 50º com a camisa do Real Madrid.
“Chegar a 50 gols pelo Real Madrid é muito especial”, afirmou Bellingham. “Não só para mim e para os meus sonhos, mas também para a equipe.”
Foco se volta para os próximos desafios
O Real Madrid agora volta as atenções para um jogo da Champions League no meio da semana. A equipe viajará para enfrentar o AEK na quarta-feira e, no fim de semana, terá um confronto com o Valencia pela Liga.