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Jude Bellingham exaltou a mentalidade vencedora dos companheiros de equipe após brilhar em uma vitória dramática sobre o AEK Atenas na Champions League. O meio-campista inglês recebeu o prêmio de melhor jogador da partida após um jogo emocionante em que o time de Jose Mourinho reagiu duas vezes para garantir os três pontos.

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Madrid conquista vitória dramática na Champions League

Bellingham foi o melhor em campo na vitória suada do Madrid por 3 a 2 sobre o AEK Athens, fora de casa, na Champions League. O meio-campista inglês iniciou uma reação decisiva da equipe de Mourinho em uma noite difícil na Grécia.

O jogador da seleção inglesa deu início à reação ao empatar de calcanhar aos 32 minutos, depois que Aboubakary Koita abriu o placar para o AEK aos 12 minutos de jogo. No segundo tempo, Stavros Pilios recolocou o AEK em vantagem aos 75 minutos, mas o Madrid voltou a empatar três minutos depois, com Kylian Mbappe. O gol da vitória do Real Madrid veio nos instantes finais: Federico Valverde marcou com um chute forte de fora da área e garantiu os três pontos para os visitantes.

Bellingham exalta a mentalidade vencedora do Real Madrid

Após o apito final, Bellingham fez questão de elogiar o espírito coletivo do elenco. Para ele, essa determinação incansável é exatamente o que a equipe precisa para ter sucesso nesta temporada.

“Foi um jogo muito difícil”, afirmou Bellingham no site oficial do clube. “Trabalhamos muito para vencer e buscamos o empate duas vezes. Foi uma vitória muito importante na nossa caminhada na Champions League desta temporada.

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“Mais uma virada, mas essa é a mentalidade do Real Madrid e a postura que precisamos manter pelo resto da temporada. Vamos para Valencia com muito entusiasmo e, tomara, conseguiremos vencer, porque o jogo mais importante é o próximo.”

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Meio-campista comenta as contribuições decisivas de Cucurella e Valverde

O gol de Bellingham saiu após um passe preciso do companheiro Marc Cucurella para o inglês finalizar. Ao comentar o próprio lance, Bellingham disse: “Foi instinto e um pouco de qualidade. O passe do Marc foi ótimo.”

Mas foi o golaço da vitória de Valverde que mais chamou a atenção. Bellingham não poupou elogios à notável qualidade técnica de seu companheiro de meio-campo.

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“Muito melhor que o meu”, admitiu Bellingham ao ser questionado sobre o gol de Valverde. “Não surpreende que Fede chute assim, mas foi um gol muito importante para nós, como deu para ver pela reação da equipe. Estamos muito felizes com os três pontos.”

Mourinho volta as atenções para o duelo decisivo contra o Valencia

Agora, o elenco de Mourinho precisa voltar rapidamente as atenções para a competição nacional. O Madrid enfrentará o Valencia no Mestalla pela La Liga neste sábado. O Real Madrid ocupa atualmente a terceira posição na tabela, com 27 pontos conquistados nos primeiros 11 jogos. Uma vitória neste fim de semana é fundamental para reduzir a diferença de três pontos para o líder Barcelona.