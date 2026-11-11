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O astro do Real Madrid Jude Bellingham deu uma visão reveladora de sua vida pessoal ao contar que, inicialmente, não tinha interesse em se tornar jogador profissional de futebol. O jogador da seleção inglesa também falou sobre o considerável desgaste mental de competir no mais alto nível do futebol europeu.

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O desinteresse pelo futebol na infância

Em uma revelação surpreendente sobre seus primeiros anos, Bellingham admitiu que nem sempre foi apaixonado pelo esporte que o transformou em um ícone mundial. Hoje peça fundamental do meio-campo do Real Madrid, o jogador de 23 anos contou que, quando era mais novo, em Stourbridge, evitava jogar futebol. O contato físico e o ambiente competitivo aparentemente afastavam aquele que viria a se tornar candidato à Bola de Ouro.

“Assim que o futebol apareceu, não me interessei. Não queria levar chutes, não queria chutar ninguém; só queria que me deixassem em paz. Comecei a me interessar quando meu irmão quis jogar”, disse ele à revista Vogue, em declaração reproduzida pela Cadena SER. O interesse que surgiu mais tarde acabou levando-o às categorias de base do Birmingham City, dando início a uma ascensão meteórica que o levou ao Borussia Dortmund e, por fim, ao gramado do Santiago Bernabéu.

Como lidar com a pressão do alto nível

Além de falar sobre a infância, o jogador da seleção inglesa comentou com franqueza as exigências psicológicas de atuar pelo clube mais vitorioso do mundo. Após uma temporada de estreia na Espanha em que ajudou o Real Madrid a conquistar a Champions League e La Liga, Bellingham admitiu que as expectativas constantes começaram a afetar seu bem-estar mental. Ele ressaltou a importância de buscar apoio profissional para lidar com situações de tanta pressão.

“Senti que, às vezes, a temporada passada me consumiu completamente e me deixou muito tenso e estressado. Comecei a conversar com alguém que me ajudou muito com isso e a lidar com esse tipo de situação”, confessou Bellingham.

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A vida longe dos holofotes do Bernabéu

Apesar de seu destaque no futebol, Bellingham faz questão de lembrar que ainda é um jovem aprendendo a lidar com a vida adulta. Para ele, os torcedores muitas vezes colocam os jogadores em um pedestal e criam uma imagem que nem sempre corresponde à realidade do dia a dia deles. O meio-campista disse que prefere ser visto primeiro como pessoa e depois como atleta, especialmente em uma época de escrutínio nas redes sociais.

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“Acho que, às vezes, os torcedores idealizam os jogadores, e não quero que me vejam assim. Prefiro que me vejam como um ser humano em primeiro lugar”, afirmou. Ao falar de sua falta de habilidades domésticas, acrescentou: “Sinto que sou maduro em campo, mas, para ser sincero, na vida não me sinto tão maduro. Não sei cozinhar, não sei dirigir...”

Ser um exemplo para a próxima geração

Embora tenha dificuldades com tarefas básicas, Bellingham tem plena consciência da influência que exerce sobre os torcedores mais jovens ao redor do mundo. Ele vê sua posição não como um fardo, mas como uma oportunidade de demonstrar caráter e respeito. Seja representando a Inglaterra em uma Copa do Mundo, seja disputando um El Clásico, ele mantém o foco em ter uma postura que vá além de sua habilidade com a bola.

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“Queira ou não, a próxima geração se espelha em você. Prefiro encarar isso como um privilégio. Sempre disse que, fora de campo, quero ser um cavalheiro”, declarou Bellingham.