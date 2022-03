Juazeirense x Vasco: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar para Juazeirense x Vasco nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Adauto Moraes, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a vaga para o mata-mata será decidida nos pênaltis.

A equipe carioca chega para o confronto após eliminar a Ferroviária na primeira fase, enquanto o Juazeirense empatou sem gols com o Grêmio Anápolis. Com a melhor posição no ranking da CBF, a equipe entrou em campo com a vantagem do empate.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, o técnico Barbosinha terá o atacante Nixon, que pode fazer a sua estreia com a camisa do Juazeirense.

Já o Vasco pode ter as entradas de Weverton e Raniel, enquanto Barbosa pode aparecer no banco de reservas após cumprir suspensão.

Reconhecimento do gramado do Estádio Adauto Moraes 🏟✅



📸: Rafael Ribeiro | #VascoDaGama pic.twitter.com/bItX2RxTZv — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 9, 2022

No último ano, o Juazeirense chegou até às oitavas de final da Copa do Brasil após ter eliminado o Sport e Cruzeiro, mas caiu diante do Santos, assim como o Vasco que foi derrotado pelo São Paulo no mata-mata.

Possível escalação do Juazeirense: Rodrigo Calaça, Dadinha, Rodolfo, Wendell e Daniel; Waguinho, Patrik, Clebson (Guilherme) e Nildo Petrolina; Deysinho e Neto Baiano (Nixon).

Possível escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Zé Gabriel, Juninho, Nenê, Riquelme (Nazário ou Yuri), Gabriel Pec e Raniel.

DESFALQUES

JUAZEIRENSE:

-

VASCO:

Sarrifore: lesionado

Vitinho: recondicionamento físico

ARBITRAGEM

Árbitro: Paulo Roberto Alves -PR

Assistentes: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn - PR

Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves - BA

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Juazeirense x Vasco será transmitido ao vivo pelo streaming do Amazon Prime Video, pela Fanatiz e pelo One Football, que mostrarão o confronto gratuitamente, com imagens, para outros países. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.