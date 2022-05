Juazeirense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

O Palmeiras visita a Juazeirense nesta quarta-feira (11), no Estádio do Café, a partir das 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juazeirense x Palmeiras DATA Quarta-feira, 11 de maio de 2022 LOCAL Estádio Do Café - Londrina, PR HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo - RJ

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira - RJ

Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Junior - PR

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (11), no Do Café.

MAIS INFORMAÇÕES

Sem perder há oito jogos na temporada (cinco vitórias e três empates), o Palmeiras chega embalado para conquistar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Verdão precisa de apenas um empate para avançar.

Do ouro lado, a Juazeirense precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por dois ou mais para garantir a classificação no tempo normal.

Enquanto o Palmeiras entrou na competição apenas na terceira fase, a Juazeirense eliminou o Grêmio Anápolis e Vasco nas rodadas anteriores.

A campanha da Juazeirense na Copa do Brasil 2022

Grêmio Anápolis 0 x 0 Juazeirense - 2 de março de 2022

Juazeirense 1 (4) x (2) 1 Vasco - 9 de março de 2022

Palmeiras 2 x 1 Juazeirense - 30 de abril de 2022

Juazeirense x Palmeiras - 11 de maio de 2022, às 19h (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente Petrolero 0 x 5 Palmeiras Libertadores 4 de maio de 2022 Palmeiras 1 x 1 Fluminense Brasileirão 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x RB Bragantino Brasileirão 14 de maio de 2022 16h30 (de Brasília) Palmeiras x Emelec Libertadores 18 de maio de 2022 19h (de Brasília)

JUAZEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Juazeirense 1 x 0 Santa Cruz Série D 5 de maio de 2022 Jacuipense 1 x 2 Juazeirense Série D 8 de maio de 2022

Próximas partidas