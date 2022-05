Juazeirense x Palmeiras: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

Juazeirense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (11), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio do Café.

Invicto há oito jogos na temporada, com cinco vitórias e três empates, o Verdão chega embalado para conquistar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o Verdão precisa de apenas um empate para avançar.

Já a Juazeirense precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por dois ou mais para garantir a classificação no tempo normal.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Estádio do Café, o Palmeiras pode entrar em campo com o time misto, mas três nomes são desfalques certos para o técnico Abel Ferreira: Jailson e Piquerez, lesionados, e Wesley, com Covid-19. Jorge e Gustavo Scarpa são os mais cotados entre os titulares.

Por outro lado, Veron e Luan, recuperados de lesão, foram reintegrados ao elenco, mas a dupla não foi relacionada para a partida.

Do outro lado, a Juazeirense também não poderá contar com Neto Baiano e Guilherme, lesionados.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (Kuscevic), Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Breno Lopes, Dudu e Rafael Navarro.

Possível escalação da Juazeirense: Rodrigo Calaça; Dadinha, Emílio, Wendell e Thalison; Patrik, Waguinho, Clebson e Nildo; Deysinho e Ian.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Jailson e Piquerez: lesionados

Wesley: Covid-19

JUAZEIRENSE:

Neto Baiano e Guilherme: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Juazeirense e Palmeiras será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quarta-feira (11).