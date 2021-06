Juazeirense x Cruzeiro: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (9), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Cruzeiro visita a Juazeirense nesta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), na Bahia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, a Raposa pode empatar que avança às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Juazeirense x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 9 de junho de 2021 LOCAL Estádio Adauto Moraes - Juazeiro, BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (BA)

ONDE VAI PASSAR?

Raposa busca avançar às oitavas da Copa do Brasil / Foto: Vinnicius Silva - Cruzeiro

O SporTV e p Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir a partida desta quarta-feira (9).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na classificação para as oitavas de final, o Cruzeiro entra em campo precisando de apenas um empate para avançar. Se perder por um gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis.

Para o confronto, o técnico Felipe Conceição conta com o retorno do goleiro Fábio, que cumpriu suspensão na derrota para o CRB na Série B.

Por outro lado, Joseph e Flávio, que já atuaram na Copa do Brasil com a camisa do América-MG, estão fora.

Já a Juazeirense precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar para as oitavas de final.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Wéverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Rômulo e Rafael Sobis; Bruno José, Airton e Guilherme Bissoli.

Provável escalação da Juazeirense: Rodrigo Calaça; Martin Rivas, Wendel, Sílvio e Daniel; Kanu, Sapé e Patrik; Nino Guerreiro, Kesley e Ian.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Juazeirense Copa do Brasil 3 de junho de 2021 Cruzeiro 3 x 4 CRB Série B 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Goiás Série B 12 de junho de 2021 16h30 (de Brasília) Ponte Preta x Cruzeiro Série B 16 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

JUAZEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Juazeirense Copa do Brasil 3 de junho de 2021 Itabaiana 1 x 1 Juazeirense Série D 6 de junho de 2021

Próximas partidas