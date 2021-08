Juazeirense-BA x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta quinta-feira (5), pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal , você acompanha o jogo em tempo real Com larga vantagem, o Santos visita a Juazeirense nesta quinta-feira (5), no Adauto Moraes, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil . O Peixe venceu o primeiro duelo por 4 a 0. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juazeirense x Santos DATA Quinta-feira, 5 de agosto de 2021 LOCAL Adauto Moraes, Juazeiro - BA HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Swengber da Silva (RS)

Assistentes: Leiseron Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Quarto árbitro: Anderson da Silveira Farias (RS)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistente VAR: Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe tem vantagem para seguir na Copa do Brasil / Foto: Alexandre Schneider/Correspondente

O SporTV e Premiere, na TV fechada, irão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal , você também pode acompanhar em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Santos tem larga vantagem para o duelo desta quinta-feira, após vencer o jogo de ida por 4 a 0. O Alvinegro joga pelo empate ou pode perder por até três gols para ficar com a vaga.

O Departamento Médico do Santos FC informa que o goleiro John e o meio-campo Kevin Malthus passarão por procedimentos cirúrgicos nesta quarta-feira (4), às 15 horas, com o doutor Moisés Cohen, no Hospital Albert Einstein.



Estamos juntos com os nossos #MeninosDaVila! 🤍🖤 pic.twitter.com/lJTNIiS9Ao — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 3, 2021

O Peixe - que anunciou a saída de Kaio Jorge para a Juventus - tem desfalques na zaga e no ataque. Isso porque Luiz Felipe e Danilo Boza, lesionados, estão fora, enquanto Marinho, com problemas físicos, foi poupado. Com o placar confortável em seu favor, o técnico Fernando Diniz deve mandar a campo um time reserva.

Do outro lado, a Juazeirense precisa de uma vitória por cinco gols de diferença para avançar, ou de quatro para levar a decisão às penalidades.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Pará, Vinicius Balieiro, Wagner Palha, Felipe Jonatan, Ivonei, Vinicius Zanocelo, Gabriel Pirani, Ângelo, Marcos Leonardo e Bruno Marques.

Provável escalação do Juazeirense: Rodrigo Calaça, Guilherme Lucena, Jamerson, Wendell, Daniel Nazaré, Waguinho, Patrik, Sapé, Tony Galego, Júnior Timbó e Kesley.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGOS CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 1 Santos Brasileirão 1 de agosto de 2021 Santos 4 x 0 Juazeirense Copa do Brasil 28 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Corinthians Brasileirão 8 de agosto de 2021 16h (de Brasília) Santos x Libertad Copa Sul-Americana 12 de agosto de 2021 12h30 (de Brasília)

JUAZEIRENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Juazeirense 0 x 0 Sergipe Série D 31 de julho de 2021 Santos 4 x 0 Juazeirense Copa do Brasil 28 de julho de 2021

Próximas partidas