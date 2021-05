Juanfran sobre Neymar: "Em campo é insuportável, provoca com ou sem a bola"

O lateral enfrentou o brasileiro no Campeonato Espanhol, quando defendiam Atlético de Madrid e Barcelona, respectivamente

Neymar é “insuportável", conforme relatou Juanfran, ex-Atlético de Madrid e São Paulo, sobre o atacante que enfrentou na La Liga. Para o lateral, o brasileiro foi seu adversário mais irritante no duelo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Durante seus oito anos de Atlético de Madrid, Juanfran enfrentou grandes nomes do futebol mundial. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luis Suárez foram alguns dos adversários do lateral, que escolheu Neymar como o mais insuportável entre eles.

Para quem vê de fora, o futebol de Neymar pode ser categorizado como "mágico", “encantador” ou qualquer que seja o adjetivo escolhido. Para quem tem o brasileiro como adversário, porém, a qualificação é outra.

“O que mais me tocou o nariz? Neymar. Fora de campo, me disseram que é um bom rapaz, mas dentro de campo era insuportável. Ele era de provocar com e sem a bola. Mas eu também não era um santo", disse sobre o brasileiro, que enfrentou diversas vezes, em entrevista à Radio Cadena SER.

E não é para menos, enquanto esteve no Barcelona, 105 gols em 186 partidas, em uma passagem que durou quatro temporadas, entre 2013 e 2017. Depois, em uma transferência de € 222 milhões, mudou-se para Paris, para defender o PSG. Apesar de sofrer com algumas lesões neste período, já marcou mais 85 gols, aumentando ainda mais sua conta na Europa.

Em mais de um momento, a volta de Neymar ao Barcelona foi especulada. O craque, inclusive, já chegou a manifestar o desejo de retornar ao clube, o que o causou problemas com a torcida do PSG. Hoje, porém, a relação é boa, com as atuações do camisa 10 sendo cada vez mais decisivas.

O atual contrato de Neymar com o clube francês se encerra ao final da temporada 2021/22 e a renovação ainda não foi tratada.

Sem Juanfran e sem Neymar, Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam neste sábado (8), às 11h15 (de Brasília), em um confronto decisivo, válido pela 35ª da La Liga. O Atleti é o líder da competição espanhola, dois pontos à frente do Barça, terceiro colocado, que ainda busca o título. Entre eles está o rival mútuo, Real Madrid, com a mesma pontuação do que os culés, mas levando a melhor no confronto direto, primeiro critério de desempate.