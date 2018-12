"Juan Mata precisa muito de café pela manhã" - Os jogadores do Manchester United revelam detalhes da intimidade dos companheiros

Melitta, a patrocinadora oficial do Manchester United, mostra para os fãs que os atletas também precisam de uma força extra para encarar o dia

Alguns de nós não somos matinais.

Mas se esse é o seu caso, não se preocupe, você está em boa companhia como pudemos descobrir quando nos juntamos às estrelas do Manchester United, que revelaram detalhes da intimidade de um dos jogadores mais ilustres do elenco da equipe de Old Trafford.

"O Juan (Mata) poderia ser melhor de manhã", confirmou Ander Herrera.

"Mas conheço ele, então sei que a partir do meio-dia ele é uma pessoa diferente e é possível falar com ele no

Mata se rende aos comentários do compatriota: "Meu corpo precisa de algumas horas para acordar... Me sinto melhor depois das três da tarde", admite Mata.

No entanto, ele não é o único que vive a situação. "Não sou uma pessoa matinal de jeito nenhum. Eu preciso de um tempo para mim, gosto de ficar no meu telefone", confirma Jesse Lingard.