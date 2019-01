Jovic ganha fôlego na disputa com Piatek por vaga no Barcelona

Atacante sérvio do Eintracht Frankfurt tem sido monitorado pelo Barça, que busca repor a saída de Munir El Haddadi

O atacante do Eintracht Frankfurt, Luka Jovic está na lista dos observados pelo Barcelona, que já contava com Krzysztof Piatek, do Genoa, de acordo com o Mundo Deportivo.

O clube catalão busca um substituto para Munir El Haddadi, jovem marroquino, cria da base do Barça que foi negociado com o Sevilla. No atual momento, o Barça está sem um atacante de área reserva já que Paco Alcácer também foi negociado com o Borussia Dortmund.

Jovic vive uma grande temporada jogando pelo atual campeão da Copa da Alemanha. Especialmente junto com Ante Rebic, finalista da Copa do Mundo pela Croácia, o sérvio Jovic tem sido um dos jogadores mais importantes da equipe alemã nessa temporada.

Piatek (Foto: Getty Images)

Na atual campanha, Jovic fez 23 jogos, anotou 17 gols e deu quatro assistências, somando todas as competições. Já Piatek atuou em 21 partidas, fez 19 gols e deu uma assistência.

Com 21 anos, Jovic é avaliado em 40 milhões de euros (cerca de R$ 165 milhões) e pertence ao Benfica (seu empréstimo acaba em junho desse ano). Já Piatek, com 23, está avaliado em 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 63 milhões).