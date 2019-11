Jovic: "espero que a torcida do Real passe a confiar mais em mim"

Após marcar primeiro gol com o Real Madrid, Luka Jovic revelou estar aliviado; jogador torce para conseguir confiança da torcida do Real

Após dez partidas sem balançar as redes, Luka Jovic finalmente marcou um gol. O sérvio encerrou o jejum diante do , na última quarta-feira (30), em partida da .

Em entrevista ao jornais esportivos da Sportski zurnal e Novosti, Jovic comemorou aliviado o fim da “seca”: "Não foi fácil, esperei muito tempo, estava ciente da minha qualidade e sabia que era uma questão de tempo", disse o jogador que aproveitou a ocasião para comentar a respeito da pouca paciência dos fãs devido a ausência de gols até então.

"Foi um período difícil para mim, para minha carreira. Embora nunca tenha duvidado da minha qualidade, nem eu nem as pessoas próximas a mim, como meus colegas e meu treinador, foi muito difícil com os fãs e não foi agradável ler algumas notícias. Espero que eles comecem a confiar mais em mim ", disse.

Por fim, Jovic revelou que ao marcar sentiu-se "um grande alívio". "Isso me motivou acima de tudo em mostrar aos líderes do maior clube do mundo que eles não estavam errados em me contratar”.