Revelação brilha em vitória da Alemanha sobre a China em estreia na Copa

Meia Giulia Gwinn, de 19 anos, marcou o gol da vitória em jogo marcado pelo domínio alemão e violência chinesa

Segunda maior vencedora da história da feminina, a estreou com vitória de 1 a 0 sobre a neste sábado (8) em , na .

O gol da vitória foi de Giulia Gwinn, que acertou um bonito chute de fora da área após rebote de escanteio aos 21 minutos do segundo tempo.

Em sua primeira partida de Copa do Mundo, a meia de apenas 19 anos foi eleita a melhor jogador da partida. Ela já havia sido eleita a melhor em campo também em sua estreia na e na Copa Sub-20.

Ela não foi a jogadora mais nova em campo, porém. No segundo tempo a treinadora Martina Voss-Tecklenburg colocou em campo Lena Oberdorf, de apenas 17 anos.

As alemãs dominaram a maior parte do jogo, mas sofreram com os contra-ataques chineses especialmente na segunda metade do primeiro tempo. A China chegou a acertar uma bola na trave em um dos seus quatro chutes a gol. A Alemanha disparou 18 chutes.

O jogo também foi marcado pela violência: as chinesas entraram muito duro nas divididas e cometeram 19 faltas contra apenas 7 da Alemanha. Foram quatro cartões amarelos para a seleção asiática.

Atual campeã olímpica, a Alemanha já venceu dois títulos mundiais em 2003 e 2007. A China foi vice em 1999 e desde então nunca mais sequer disputou uma semifinal.