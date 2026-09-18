O técnico Michael Reiziger abriu espaço em sua convocação da seleção sub-21 da Holanda para nada menos que oito jogadores do AZ. O treinador Leeroy Echteld está feliz por seus jogadores e faz elogios em especial aos seus goleiros.

Wouter Goes, Ro-Zangelo Daal, Elijah Dijkstra, Dave Kwakman, Kees Smit, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Lewis Schouten e Ayoub Oufkir fazem parte da seleção sub-21 da Holanda, que terá duelos cruciais pelas Eliminatórias da Euro contra Noruega, Eslovênia e Bósnia e Herzegovina.

Echteld vê a confiança de Reiziger como um belo reconhecimento pelo desenvolvimento que seus jogadores vêm tendo. "São, naturalmente, jogadores talentosos que na verdade já atuam em nível de Eredivisie e também rendem nesse nível", diz o treinador.

O técnico mantém contato frequente com a comissão da seleção sub-21 da Holanda e com o técnico Reiziger em particular. "Vou simplesmente manter contato com Michael sobre como esses jogadores estão."

A convocação de Owusu-Oduro é um tanto chamativa, já que ele perdeu sua vaga no time titular para Jari De Busser. "Acho que Rome-Jayden é um dos melhores goleiros jovens da Holanda", afirma Echteld. "No período recente, eu ainda não o tinha visto tão bem quanto agora."

"Ele está lutando pelo seu lugar aqui e faz de tudo nos treinamentos para melhorar cada vez mais", conta o treinador de Amsterdã, que por enquanto mantém De Busser. O belga foi convocado pela primeira vez na sexta-feira pelo técnico Mark van Bommel para a seleção nacional.

Na próxima Data Fifa, De Busser poderá medir forças nos treinos com Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) e Mike Penders (Chelsea). "Jari também vive um bom momento. Ele melhora um pouco a cada vez. Fantástico para ele", conclui Echteld.



