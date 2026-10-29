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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images
Donny Afroni
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Jovem promessa do Liverpool, Rio Ngumoha mira o Arsenal após vitória dramática na Copa da Liga Inglesa

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Rio Ngumoha, jovem sensação do Liverpool, voltou suas atenções para o próximo confronto da Premier League contra o Arsenal após uma vitória de grande importância em Anfield. O Liverpool garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa depois de vencer o Chelsea nos pênaltis, em uma disputa tensa, na noite de quarta-feira.

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Noite heroica em Anfield garante a classificação

O clima em Anfield chegou ao auge quando o Liverpool superou o Chelsea em um duelo desgastante pela quarta fase, decidido nos pênaltis. Depois de um empate disputado por 1 a 1 no tempo regulamentar, o Liverpool manteve a calma e venceu a disputa por 6 a 5. O resultado, conquistado com muito esforço, representa mais um marco na boa fase da equipe sob os refletores.

A vitória dramática ampliou para cinco jogos a sequência de triunfos do Liverpool em todas as competições. Ao superar a equipe de Londres, o clube de Merseyside garantiu uma partida em casa contra o AFC Bournemouth nas quartas de final, marcada para meados de dezembro. Ao comentar o clima no vestiário após o apito final, o jovem Rio Ngumoha destacou a alegria do grupo. “A rapaziada estava eufórica”, disse Ngumoha à Sky Sports. “Acho que foi um bom jogo. Jogamos bem, lutamos até o fim e foi um ótimo resultado. Estamos felizes por chegar às quartas de final.”

Confiança em alta antes de enfrentar o Arsenal

Ngumoha, que se tornou uma das promessas mais comentadas do clube, acredita que a sequência atual deu à equipe uma mentalidade destemida. O jogador de 18 anos explicou que o elenco está cheio de confiança para um grande confronto no topo da tabela neste fim de semana. O foco já saiu da comemoração pela classificação na copa e se voltou para as exigências táticas da disputa pelo título da Premier League.

Ao falar sobre o ânimo elevado no AXA Training Centre, o ponta afirmou que a equipe espera jogar bem sempre que entra em campo. “Está lá em cima. Entramos em todos os jogos sabendo que podemos dar um espetáculo para a torcida e também sair com os três pontos. Agora o foco é o grande jogo de domingo contra o Arsenal”, acrescentou o jovem.

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Confiança na nova geração

Andoni Iraola mostrou grande confiança na profundidade do elenco para o jogo contra o Chelsea e fez sete mudanças em relação à equipe que havia enfrentado o time de Xabi Alonso. Ngumoha foi titular pela sexta vez na temporada, ao lado de outros jogadores formados nas categorias de base, como Trey Nyoni, Lewis Koumas e James McConnell. A rodagem do elenco deu resultado: a jovem escalação esteve à altura dos jogadores experientes do Chelsea durante toda a partida.

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Ngumoha agradeceu pelas oportunidades oferecidas pelo treinador basco e sua comissão técnica. Ele fez questão de elogiar o caminho aberto para que adolescentes tenham impacto em partidas do time principal. “Não tenho como agradecer o suficiente ao treinador e à comissão técnica”, disse. “E não apenas pela confiança em mim, mas também em Trey, Koumas e James McConnell hoje. Mostramos ao treinador por que ele confia em nós.”

Manter o hábito de vencer

Enquanto o Liverpool se prepara para viajar ao norte de Londres, a prioridade é manter o alto nível sem deixar que a acomodação apareça. Ngumoha sabe bem que, por mais prazeroso que seja vencer, a Premier League apresenta um desafio muito maior. O confronto com o Arsenal é amplamente visto como um teste para as chances do Liverpool na disputa pelo título nesta temporada.

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Ngumoha ressaltou a importância de manter os pés no chão apesar da recente sequência de vitórias. “Acho que não há sensação melhor do que vencer jogos, uma vitória atrás da outra. A confiança está alta, mas nunca podemos nos acomodar demais”, concluiu.