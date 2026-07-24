Uma das jovens promessas de Marrocos tornou-se candidata a viver uma nova experiência no campeonato português, depois de ter despertado o interesse do Porto durante o atual período de transferências de verão, na sequência das exibições de destaque que apresentou com a sua equipa na temporada passada.

O site marroquino "El Botola" noticiou, citando reportagens da imprensa belga, que o Porto está a monitorizar o jovem lateral-direito marroquino Ali Maamar, jogador do Anderlecht da Bélgica, de 21 anos, com vista a uma possível contratação. No entanto, o clube português ainda não apresentou qualquer proposta oficial ao Anderlecht, limitando-se a colocar o jogador na lista de nomes candidatos a reforçar o flanco direito.

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Por outro lado, o Anderlecht insiste na permanência do seu jogador, sobretudo perante a escassez de opções que a equipa sofre na posição de lateral-direito, após as lesões de Killian Sardella e Iliass Camara, o que faz de Maamar um dos pilares fundamentais nos planos da equipa técnica.

Maamar é um dos jogadores formados na academia do Anderlecht e disputou até agora 54 jogos com a equipa principal, desde a sua estreia a 12 de janeiro de 2025, num jogo do campeonato belga frente ao Club Brugge.

Maamar integrou também a seleção sub-20 de Marrocos, campeã do último Mundial no Chile, no ano passado.