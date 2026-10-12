A 13 dias do aguardado confronto no Camp Nou, o ex-astro do Real Madrid José María Gutiérrez, o "Guti", acendeu o pavio do primeiro clássico da temporada 2026-2027 com declarações provocativas que sacudiram o Barcelona, ao afirmar que o líder não será capaz de atropelar os merengues e ao desafiar os blaugranas em seu trauma eterno: a Liga dos Campeões.

Recado quente antes do clássico

Aproxima-se a data do primeiro clássico do Campeonato Espanhol nesta temporada, quando Barcelona e Real Madrid se encontram no domingo, dia 25 de outubro, no estádio Camp Nou, em uma partida que deve gerar amplos debates, como já começou a acontecer.

No papel, o Barcelona entra em campo com clara vantagem, já que lidera a tabela de classificação atualmente com seis pontos à frente do Real Madrid, que ocupa a quarta colocação, e com um saldo de gols de +16 em favor dos blaugranas.

Apesar desses números, Guti fez uma declaração surpreendente no famoso programa "El Chiringuito": "Está claro que o Barcelona não vai atropelar o Real Madrid".

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O ex-meio-campista não parou aí e lançou um desafio direto ao rival de outros tempos: "O Barcelona não tem o título da Liga dos Campeões. Vamos ver se eles são capazes de disputá-lo".









Seis títulos contra a tranquilidade catalã

Guti explicou seu ponto de vista afirmando que o Barcelona, até agora nesta temporada, "não encontrou nenhuma equipe capaz de enfrentá-lo, como o Paris Saint-Germain ou o Real Madrid", numa indicação de que o verdadeiro teste ainda não chegou.

O ex-astro merengue lembrou que o time branco conquistou seis títulos da Liga dos Campeões nos últimos anos, número que ainda representa um trauma para o Barcelona.

Mesmo assim, Guti não negou a força do rival e reconheceu que o Barcelona possui aspectos que o diferenciam do Real Madrid: "Eles são uma grande equipe e têm uma tranquilidade que falta ao Real Madrid".

E acrescentou, em uma análise chamativa: "Eles atraem jogadores de fora e, quando apresentam um bom desempenho e vencem, parecem melhores do que realmente são".

O segredo da força do Real Madrid

Na contramão, Guti revelou o segredo da força do Real Madrid no qual ainda acredita: "Notei no Real Madrid um forte sentimento de união e, mesmo que percam três partidas, vão continuar no mesmo caminho".

As declarações de Guti esquentam o clima antes do aguardado clássico e colocam o líder Barcelona sob a pressão de provar que não é apenas um campeão doméstico, mas um candidato real ao trono da Europa, ocupado por seu rival eterno.







