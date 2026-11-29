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O Como teria retomado o interesse na contratação de Joshua Zirkzee, sem espaço no Manchester United, por empréstimo de baixo custo em janeiro, enquanto Cesc Fabregas busca reforçar seu ataque desfalcado. O clube da Serie A estuda um acordo para dividir o salário do atacante holandês, mas enfrenta forte concorrência de Napoli e Juventus.

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Crise de lesões obriga Como a agir

La Gazzetta dello Sport informa que o Como voltou a mirar Zirkzee depois que uma lesão de longa duração de Moise Kean atrapalhou seus planos para a janela de inverno. O diretor esportivo Carlalberto Ludi e o presidente Mirwan Suwarso haviam descartado inicialmente gastos imprudentes em janeiro, prometendo, no máximo, empréstimos de baixo custo. No entanto, com o atacante italiano fora por vários meses e Anastasios Douvikas como sua única referência central no ataque, a diretoria precisa agir para preservar a boa campanha do clube na liga e nas competições europeias.

Fabregas admira o estilo versátil do holandês

A lista de alvos do Como já inclui Sergio Camello, do Rayo Vallecano , cujo contrato termina em junho e cuja saída antecipada é avaliada em cerca de € 10 milhões, além de Sebastiano Esposito. Com o Napoli na frente pela contratação de Esposito, o clube da Serie A voltou sua atenção para Zirkzee, um alvo antigo.

O ex-atacante do Bologna é um dos preferidos de Fabregas, que viu suas qualidades de perto em 21 de outubro, quando o Como goleou o United por 4 a 1 na Champions League, no Sinigaglia. Seus "zigue-zagues" técnicos entre as linhas e sua habilidade para tabelar são vistos como ideais para o sistema de jogo fluido do treinador espanhol.

Empréstimo interessa a todas as partes

Em Old Trafford, Zirkzee tem tido, em grande parte, um papel secundário. Só recentemente passou a receber mais minutos sob o comando de Mauricio Pochettino, incluindo uma vaga entre os titulares na derrota por 4 a 0 para o Brentford no sábado , devido à ausência de Benjamin Sesko. O atacante receberia com entusiasmo a chance de voltar à Serie A para se sentir novamente uma peça importante.

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Com contrato até 2029 e salário líquido de aproximadamente € 3,5 milhões por ano (€ 1,75 milhão por seis meses), Zirkzee só é uma opção viável para o Como se o United arcar com parte de seus vencimentos, dentro dos rígidos limites financeiros de Suwarso. A transferência reduziria a folha salarial do Manchester United e daria ao jogador, que custou € 42,5 milhões, a oportunidade de recuperar seu valor de mercado até o próximo verão europeu.

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Disputa difícil pela frente em janeiro

Contratar Zirkzee não será simples, pois o Como enfrentará forte concorrência de clubes italianos quando a janela de inverno abrir. O Napoli continua sendo um grande concorrente graças à boa relação com os representantes do holandês. A Juventus também está firmemente na disputa, acrescentando um ingrediente ao confronto do Como com o clube de Turim nesta noite.