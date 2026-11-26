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O atacante Joshua Zirkzee revelou como estava o vestiário do Manchester United após a noite difícil de Senne Lammens na Champions League. O goleiro belga viveu um pesadelo em Lisboa e cometeu duas falhas de grande repercussão que acabaram custando a vitória contra o Sporting.

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Erros decisivos e polêmicas com o VAR adiam primeira vitória de Pochettino

Mauricio Pochettino não conseguiu sua primeira vitória como técnico do Manchester United após um empate caótico por 2 a 2 com o Sporting no José Alvalade. Bruno Fernandes marcou duas vezes em rápida sequência no início do segundo tempo e colocou os visitantes à frente por 2 a 1. Antes, Lammens havia defendido um pênalti, mas saiu do gol 75 segundos depois e cometeu outra penalidade, convertida por Luis Suarez.

Faltando 10 minutos para o fim, o atacante colombiano aproveitou um cruzamento que Lammens deixou escapar a seus pés para empatar. O United também ficou indignado com o árbitro polonês Szymon Marciniak, que marcou uma falta pouco antes de Amad balançar a rede, ainda no primeiro tempo. Mais tarde, o time teve um gol que lhe daria a vitória anulado após o VAR considerar que Patrick Dorgu havia cometido falta no goleiro.

Zirkzee garante que elenco do United apoia Lammens

Apesar de as falhas ampliarem as incertezas na segunda temporada de Lammens em Manchester , Zirkzee revelou que os companheiros preferiram dar espaço ao goleiro no vestiário e ressaltou sua força mental.

"Neste momento, estamos apenas dando espaço a ele", disse Zirkzee. "Não sei se ele quer ouvir alguma coisa. Mas Senne é um ótimo rapaz. Tem a cabeça no lugar.

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"E todos sabemos que ele vai estar em sua melhor forma no próximo jogo. Não empatamos por causa dele. Eu também gosto de olhar para mim mesmo, e não marquei."

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Questionado sobre a importância de apoiar Lammens, o atacante acrescentou: "É tudo. Este time é uma família, então ninguém vai sofrer sozinho. Erros acontecem. Vamos seguir para o próximo jogo. Senne é um ótimo goleiro."

Frustração com a arbitragem e sentimento de estar contra o mundo

Decisões controversas da arbitragem marcaram os dois primeiros jogos de Pochettino no comando, depois da expulsão injusta de Leny Yoro aos oito minutos em Anfield . A crescente sensação de injustiça reforçou no elenco a ideia de que precisa enfrentar a todos, embora Zirkzee tenha se recusado a atribuir toda a culpa aos árbitros.

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"Sim, estamos em uma situação em que é fácil sentir isso", disse. "Mas, como falei, temos um vestiário em que todos se apoiam e, uma hora, vamos sair dessa. E, se somos nós contra o mundo, que seja.

"Pelo time que somos, não deveríamos ficar olhando para as decisões do árbitro, mas não dá para negar que algumas decisões importantes não foram a nosso favor, para dizer o mínimo.

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"Mas, como disse, não deveríamos ficar olhando para o árbitro. Só precisamos olhar para nós mesmos. No fim, acho que perdemos por pequenos detalhes, pequenos erros. Mas temos, sem dúvida, uma base para evoluir, principalmente pela forma como começamos o segundo tempo. Acho que podemos aproveitar isso e seguir em frente."

Duelo com o Brentford oferece chance imediata de reação

O United agora volta a campo pela Premier League contra o Brentford, partida em que Pochettino buscará novamente sua primeira vitória no comando. Evitar lapsos de concentração que custam caro é o desafio imediato para que o elenco transforme a melhora nas atuações em três pontos.

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Repetir a intensidade que levou aos dois gols de Fernandes após o intervalo em Lisboa será fundamental para o United estabilizar sua campanha e deixar para trás duas frustrações consecutivas.