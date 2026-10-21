Joshua Zirkzee evita a maior derrota da história do Manchester United na Liga dos Campeões

O Como se recuperou de forma espetacular da derrota para o Feyenoord na semana passada. Em casa, com Nico Paz como protagonista, humilhou o Manchester United: 4 a 1. Matthijs de Ligt voltou a jogar pelo United após 11 meses afastado por lesão.

Até pouco antes do início, havia dúvidas se a partida no norte da Itália poderia acontecer. A chuva forte dificultou as condições de jogo, mas, durante o aquecimento, ficou claro que a bola poderia rolar normalmente às 18h45.

A primeira grande chance foi do United, que deveria ter aberto o placar com Diogo Dalot. A bola sobrou por sorte para o pé esquerdo do português, mas faltou precisão na finalização. O erro custou caro: um minuto depois, o Como marcou.

Nico Paz recebeu a bola dentro da área, ajeitou para a perna esquerda e colocou no canto oposto: 1 a 0. Senne Lammens não teve chance e olhou em tom de reprovação para Harry Maguire, que deu espaço demais a Paz tão perto do gol.

No restante do primeiro tempo, o Como dominou completamente. O United não conseguiu reagir e não podia reclamar de ir para o vestiário perdendo por apenas um gol. Michael Carrick mexeu na equipe e colocou Carlos Baleba e Amad Diallo em campo, mas a situação do United só piorou na segunda etapa.

O 2 a 0 saiu rapidamente. Paz deu um passe em profundidade para Anastasios Douvikas, que deixou De Ligt para trás com facilidade. O atacante finalizou com convicção. Quando Paz marcou o terceiro, antes dos 60 minutos, após uma falha enorme de Baleba, a humilhação do United estava completa.

E não parou no 3 a 0. O Como continuou a trocar passes sem dar chances ao United na reta final, e o gol de Jacobo Ramón, que fez 4 a 0, foi a consequência inevitável. O placar igualaria a maior derrota do United na Liga dos Campeões, sofrida na temporada 1994/95 diante do FC Barcelona de Romário e Hristo Stoichkov. Joshua Zirkzee, porém, evitou a marca no último instante ao marcar o gol do 4 a 1 nos acréscimos.