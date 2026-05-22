"Joshua Zirkzee deve ser transferido por 25 milhões de euros"

Joshua Zirkzee está no topo da lista de desejos da AS Roma, segundo informa o La Gazzetta dello Sport. O técnico Gian Piero Gasperini, em conversas recentes com o proprietário do clube, Ryan Friedkin, insistiu enfaticamente na contratação do atacante de 25 anos, que está liberado pelo Manchester United.

O interesse da Roma em Zirkzee não é novidade. No inverno passado, uma transferência do ex-atacante do Bologna já parecia iminente, depois que os romanos trabalharam por muito tempo para garantir sua chegada e o próprio jogador se mostrou aberto à mudança. No fim das contas, o negócio não deu certo devido a acontecimentos no Manchester United.

Em 5 de janeiro, o United decidiu se despedir do técnico Rúben Amorim, após o que Michael Carrick assumiu o comando. O técnico inglês colocou o time de volta nos trilhos e levou o clube ao terceiro lugar na Premier League, garantindo a classificação para a Liga dos Campeões. Entretanto, Carrick já assinou contrato até 2028.

Para Zirkzee, porém, a mudança de técnico pouco alterou. Apesar da recuperação esportiva do Manchester United, seu papel continuou limitado. Sob o comando de Carrick, o holandês foi titular apenas uma vez (durante o empate sem gols contra o Sunderland, em 9 de maio).

No total, Zirkzee acumulou apenas 127 minutos de jogo, distribuídos por dez partidas. Além disso, ele ficou cinco vezes no banco durante toda a partida e perdeu dois jogos devido a lesões.

As perspectivas para a próxima temporada também não são favoráveis para Zirkzee. Carrick já solicitou à diretoria do clube reforços adicionais para o ataque, o que aumentará ainda mais a concorrência na linha de frente. A saída de Zirkzee parece, portanto, iminente.

A Roma vê nisso uma oportunidade. Segundo o La Gazzetta dello Sport, uma quantia entre 20 e 25 milhões de euros poderia ser suficiente para convencer o Manchester United a aceitar a saída do holandês. Assim, o valor do negócio seria consideravelmente inferior ao que o grande clube inglês pagou por ele em 2024 (42,5 milhões de euros ao Bologna).

Além disso, Gasperini tem em mente um papel claro para Zirkzee. O técnico não o utilizaria necessariamente como centroavante, mas sim como meio-campista ofensivo pela esquerda, atrás do atacante. Nesse cenário, ele poderia formar uma dupla de ataque holandesa ao lado de seu compatriota Donyell Malen, uma perspectiva pela qual Gasperini está particularmente entusiasmado, segundo o jornal esportivo italiano.