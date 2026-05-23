O meio-campista do Sparta, Joshua Kitolano, perdeu a chance de se transferir para o Feyenoord neste inverno, conforme revelou o norueguês à revista Voetbal International. No entanto, agora está em pauta sua saída de Spangen: após quatro temporadas, ele deixa o clube sem custo de transferência. Ele está pronto para novos desafios.

Kitolano, de 24 anos, chegou no verão de 2022 vindo do Odds BK, da Noruega, por cerca de 600 mil euros. A contratação foi um sucesso. Em Spangen, o habilidoso meio-campista tornou-se uma peça importante no elenco.

Em 126 partidas pelo time de Roterdã, ele marcou 14 gols e deu nove assistências. Nesta temporada, ele balançou as redes cinco vezes, incluindo duas vezes na partida fora de casa contra o rival Feyenoord.

O fato de ele estar saindo sem custo de transferência, assim como o atacante Tobias Lauritsen, deixa o norueguês triste. “Para ser sincero, isso me deixa um pouco triste. Eu gostaria de ter retribuído ao Sparta. Esse sempre foi o meu plano”, disse Kitolano.

“É claro que consegui retribuir com boas partidas — com destaque para a vitória contra o Feyenoord —, mas me dói não ter rendido dinheiro também.”

No entanto, o meio-campista ainda poderia ter saído neste inverno, justamente para o Feyenoord. O Feyenoord já havia demonstrado interesse quando ele ainda jogava no Odds BK, mas por duas vezes a transferência não se concretizou. “O verão passado teria sido um bom momento para uma transferência, e também no inverno ainda dava para ir para o Feyenoord. Mas isso não aconteceu. Sempre tive um timing ruim; muitas lesões nas épocas de transferências”, confessa ele.

A falta de interesse, aliás, não existe. Segundo Mounir Boualin, o Bodø/Glimt teria se apresentado esta semana como um candidato sério. “Há muito interesse de vários clubes”, ele mesmo reconhece. “Mas estou me repetindo. Isso sempre existiu e eu ficava louco por não haver uma concretização. Primeiro precisa haver um clube que realmente queira. Para mim, isso é o mais importante agora.”