Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Kimmich comete uma grave atitude antidesportiva contra o atacante Alexander Rössing-Lelesiit, do Hamburgo, e é expulso.

Aos 44 minutos do jogo entre Hamburgo e Bayern de Munique pela Bundesliga, Kimmich e Rössing-Lelesiit se desentenderam no campo de defesa do Bayern. O jogador do Hamburgo, de 19 anos, empurrou o experiente atleta do Bayern, que agarrou o adversário pelos cabelos e o puxou bruscamente ao chão.

O árbitro Bastian Dankert não hesitou e mostrou o cartão vermelho a Kimmich pela agressão.

O placar estava 0 a 0 naquele momento da partida da 11ª rodada da Bundesliga. Foi a terceira expulsão de Kimmich na carreira profissional. O jogador de 31 anos havia sido expulso por dois cartões amarelos em 2022/23 e recebido um vermelho direto na temporada seguinte.