Joshua Kimmich está fora do jogo do Bayern de Munique contra o Arsenal pela Champions League após uma morte na família

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O meio-campista do Bayern de Munique Joshua Kimmich não participará do duelo de peso pela Champions League contra o Arsenal, atual campeão da Premier League, na noite de quarta-feira. O Bayern, atual campeão da Bundesliga, confirmou que o jogador da seleção alemã foi dispensado por motivo de luto após a morte de um familiar próximo.

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Luto tira meio-campista da partida

Kimmich ficará fora do elenco do Bayern para o confronto de quarta-feira à noite contra o Arsenal, pela fase de liga, após a morte de um familiar próximo. O campeão alemão anunciou a notícia em um breve comunicado nesta quarta-feira, depois que o meio-campista não participou do último treino de terça-feira por motivos pessoais. Sua ausência é um grande desfalque para os donos da casa na busca pelo primeiro título europeu em sete anos.

Gigante bávaro pede respeito à privacidade da família

A ausência de uma peça fundamental do meio-campo amplia os problemas de escalação do Bayern antes do início da partida em Munique. O ponta Michael Olise está suspenso após ter sido expulso na semana passada, o atacante Jamal Musiala está fora por uma lesão na coxa, e o veterano goleiro Manuel Neuer segue como dúvida por um problema no pé. O técnico Vincent Kompany também enfrenta uma doença e não participou da entrevista coletiva pré-jogo, embora ainda seja esperado à beira do campo.

Ao confirmar a ausência do jogador e manifestar apoio em uma publicação oficial no X, o Bayern declarou: “Em nome da família, pedimos que sua privacidade e seu luto sejam respeitados e que não sejam feitas novas perguntas nem novas reportagens sobre o assunto. Enviamos nossas mais profundas condolências a Joshua Kimmich e a seus entes queridos.”

Domínio nacional contrasta com tropeço europeu

Apesar dos desfalques, o atual campeão alemão chega ao confronto invicto em seis partidas da Bundesliga e também avançou à segunda fase da Copa da Alemanha com uma vitória por 4 a 1 sobre o Osnabruck, da segunda divisão.

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Sua campanha nacional começou com uma goleada por 5 a 1 sobre o Stuttgart, seguida por um empate sem gols com o Schalke, uma vitória apertada sobre o recém-promovido Elversberg e uma goleada por 7 a 0 sobre o Union Berlin, impulsionada por três gols de Olise. Depois de sair atrás duas vezes e buscar o empate contra o Augsburg, a equipe reagiu no sábado ao golear o RB Leipzig por 6 a 1, com três gols de Luis Diaz.

Jogos da(o) Liga dos Campeões Como x Manchester United Max

Lille x Galatasaray Max

Real Madrid x Leipzig Max

Bayern de Munique x Arsenal Max

Club Brugge x Lens Max

Sporting x LASK Max

Bétis x Feyenoord Max

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk Max

Aston Villa x Viking Max

















Na Europa, a estreia com goleada por 5 a 0 sobre o Bodo/Glimt foi seguida por um frustrante empate por 3 a 3 fora de casa contra o Viking na semana passada. Na ocasião, o Bayern reverteu uma desvantagem de dois gols e passou a vencer por 3 a 2, antes de sofrer o empate no último minuto.

Histórico em casa será posto à prova

Mesmo sem Kimmich à frente do meio-campo, o Bayern pode se apoiar no fato de ter perdido apenas um de seus últimos 31 jogos em casa pela Champions League, com 24 vitórias e seis empates. Além disso, a equipe está invicta em oito partidas europeias em Munique desde a derrota por 2 a 1 para a Inter de Milão nas quartas de final de 2024-25, tendo vencido sete desses jogos. Esse histórico imponente na Allianz Arena será agora posto à prova contra o Arsenal.