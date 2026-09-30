A nomeação de Jürgen Klopp como técnico da seleção ainda não rendeu uma vitória para a Alemanha. Depois do empate com a Holanda (1 a 1) na Liga das Nações, Die Mannschaft acabou derrotada por 1 a 0 pela Grécia alguns dias depois. O ex-astro do Bayern Mario Basler mira suas críticas em Klopp e, sobretudo, no capitão Joshua Kimmich.

"Venho dizendo isso há meses, para não dizer anos: Kimmich não é um jogador de nível mundial", afirmou Basler em seu podcast Basler Ballert. "Ele é um meio-campista mediano."

"Parece que ele quer bater todos os escanteios, todas as faltas, tudo", prosseguiu Basler. Kimmich (31) jogou a partida inteira contra Holanda e Grécia e atuou como volante tanto em Amsterdã quanto em Augsburg.

"Ele sempre é quem tem mais toques na bola, mas isso é porque corre para todos os lados. Kimmich corre para algum lugar e todo mundo imediatamente lhe dá a bola. Não sei por quê, mas isso não rendeu nada. Mais toques na bola, muita correria, sim, mas não rendeu nada."

Basler, portanto, quer ver mudanças. "Acho que Klopp precisa intervir no futuro, porque esse futebol não vai nos levar a lugar nenhum se Kimmich só ficar driblando com a bola pelo meio-campo e desacelerando o jogo", disse Basler.

As palavras de Basler, que também disputou trinta partidas pela seleção, podem ser consideradas chamativas. Isso porque a imprensa alemã foi justamente majoritariamente positiva em relação a Kimmich, que contra a Grécia participou de cinco das dezesseis finalizações, teve precisão de passe de 92 por cento, recuperou 7 bolas e venceu 57 por cento dos duelos.

Também o companheiro de lenda do Bayern Bastian Schweinsteiger falou bem de Kimmich, que até hoje disputou 116 jogos pela seleção. "Vejo nosso problema quando se trata da construção desde a defesa. O único que pode dar passes criativos nessa situação é Kimmich. Sem ele, fica difícil", afirmou Schweinsteiger.

Na noite de quinta-feira, a Alemanha enfrenta a Sérvia na Allianz Arena em busca de seus primeiros três pontos nesta campanha da Liga das Nações. A Data Fifa será encerrada no domingo, 4 de outubro, com um duro jogo fora de casa em Thessaloniki contra a Grécia.