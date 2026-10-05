Jürgen Klopp já tinha falado bastante antes de sua estreia como técnico da seleção alemã. Sobre o quanto considera o cargo uma grande honra. Sobre o fato de querer resgatar na Alemanha um orgulho nacional perdido. Sobre o fato de que sua missão vai precisar de tempo, mas certamente, com toda certeza, levará ao sucesso. Falou também sobre a mídia, cuja tarefa essencial como observadora neutra ele aparentemente não entendeu muito bem. Klopp foi bem menos concreto, por outro lado, ao falar sobre seus planos de elenco na equipe da DFB: primeiro, queria formar ele mesmo uma imagem de todos os jogadores.

Pelo menos na questão do goleiro, Klopp se posicionou após a aposentadoria de Manuel Neuer ao declarar Marc-Andre ter Stegen como número um "por enquanto". Pelas impressões deixadas nos quatro primeiros jogos, esse status já pode estar balançando novamente. O jogador de 34 anos brilhou no 1 a 1 contra a Holanda com grandes reflexos, mas também revelou fraquezas gritantes no domínio da área e no jogo com os pés.

Ter Stegen não é um derrotado após essa atuação, Jonas Urbig, porém, acabou se tornando o claro vencedor em seguida. O jogador de 23 anos foi o único goleiro a receber duas oportunidades. Contra a Sérvia (2 a 0) e na Grécia (0 a 0), Urbig passou uma impressão mais estável do que ter Stegen antes dele, não sofreu gols e fez no domingo à noite uma defesa espetacular na cabeçada de Georgios Masouras. Se ele realmente se desenvolver como goleiro titular da DFB, isso levaria a uma situação curiosa, afinal, no Bayern de Munique Urbig continua sendo apenas o reserva de Neuer.

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Philipp Treu pode resolver uma posição problemática eterna

O maior vencedor da primeira janela de jogos de seleção sob Klopp é o estreante Philipp Treu. O lateral-direito de 25 anos do SC Freiburg foi o único profissional a receber três oportunidades como titular e apresentou um desempenho amplamente convincente. Talvez Klopp tenha encontrado a solução para a eterna posição problemática do futebol alemão.

Na zaga, os dois donos da posição, Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck, estão sob pressão. Yann Aurel Bisseck (25) e Malick Thiaw (25) podem se sentir verdadeiros vencedores após atuações fortes. Com seu comportamento robusto nos duelos, Bisseck foi o único ponto positivo alemão na derrota em casa por 1 a 0 para a Grécia. Thiaw brilhou nos dois jogos finais sobretudo com passes verticais na saída de bola.

Pelo menos um pequeno derrotado é Finn Jeltsch. Klopp havia elogiado de forma surpreendentemente efusiva o zagueiro de 20 anos do VfB Stuttgart em sua entrevista coletiva de convocação, mas depois não o utilizou em nenhum momento. Além de Jeltsch, entre os jogadores de linha aptos, apenas Max Rosenfelder, Felix Keidel e Ridle Baku ficaram totalmente sem minutos em campo.

Também sai como derrotado Nathaniel Brown nesta janela de seleção. Após sua consolidação na DFB na Copa do Mundo e a transferência de 50 milhões de euros para o Bayern de Munique em seguida, a ascensão meteórica do jogador de 23 anos está interrompida por enquanto. Brown começou nas duas primeiras partidas, mas não convenceu. Sua vantagem: as alternativas de Klopp, Maximilian Mittelstädt e David Raum, até jogaram um pouco melhor, mas não fizeram candidaturas realmente fortes. A disputa, no entanto, agora parece novamente aberta.

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Joshua Kimmich é o maior derrotado da janela de seleção

O maior derrotado da primeira janela de jogos de seleção sob Klopp é Joshua Kimmich. A posição inicial do jogador de 31 anos parecia extremamente promissora. Klopp primeiro confirmou Kimmich como capitão e o deslocou da lateral direita para o centro do meio-campo. Kimmich atuou como volante único no sistema 4-3-3 de Klopp de maneira decente contra a Holanda, mas depois teve uma atuação infeliz na derrota para a Grécia. Embora, como capitão, quisesse compreensivelmente permanecer com a equipe, Kimmich precisou deixar a concentração como planejado.

Em vez de fortalecer Kimmich, Klopp alimentou com declarações informais ("Posso dizer isso ao Jo: quanto mais se pergunta, menos provável é conseguir aquilo que se quer.") o debate sobre seu capitão, que já voltava a ganhar força. Além disso: com Alexander Pavlovic no papel de Kimmich como volante mais recuado e Tom Bischof e Florian Wirtz (três claros vencedores), a equipe da DFB jogou contra a Sérvia e na Grécia de forma bem mais atraente do que antes. De repente, o capitão já não é mais incontestável.

Também precisa se sentir derrotado o companheiro de Kimmich nos dois primeiros jogos. Felix Nmecha até marcou um gol contra a Holanda, mas voltou a revelar grandes fraquezas no comportamento defensivo. Outro derrotado, ainda que sem culpa própria, é Jamal Musiala. Depois de recentemente ter encontrado a forma no Bayern de Munique, Musiala deveria começar contra a Holanda, mas se lesionou no aquecimento e assim perdeu a chance de se apresentar ao novo técnico da seleção. Klopp parece enxergar Musiala, assim como o agora florescente Wirtz, nas meias-posições do meio-campo, mas ali a disputa deve ser particularmente dura por causa da abundância de candidatos de alto nível.

Um pequeno vencedor, por outro lado, é Bambase Conte. O estreante de 23 anos do TSG Hoffenheim somou três jogos, sendo um de apenas cinco jogadores a fazê-lo, e foi elogiado explicitamente por Klopp sobretudo por sua pressão. E todo mundo sabe: Klopp gosta de pressão.

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Equipe da DFB: vários vencedores nem estavam no elenco

Nas pontas do ataque, Klopp testou cinco jogadores diferentes no time titular. Quem causou, de longe, a melhor impressão foi Derry Scherhant. Tanto contra a Sérvia quanto na Grécia, o jogador de 23 anos do SC Freiburg foi uma presença ofensiva constante, o único ponto fraco foi a falta de precisão nos cruzamentos e nas finalizações. Os derrotados aqui são provavelmente as maiores esperanças para o futuro. O jovem de 18 anos Lennart Karl e o de 20 anos Said El Mala, ambos surpreendentemente tiveram pouco tempo em campo e quase não conseguiram se destacar.

No ataque, nenhum integrante do quarteto convocado Kai Havertz, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt e Nick Woltemade convenceu - no fim, todos deixaram a equipe da DFB sem marcar e como derrotados. Os vencedores, por consequência, são aqueles que nem estavam presentes. Os dois promissores atacantes da seleção sub-21 Paris Brunner e Nicolo Tresoldi, mas também o querido do público Deniz Undav, ignorado por Klopp desta vez.