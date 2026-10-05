Jürgen Klopp já tinha falado bastante antes de sua estreia como técnico da seleção. Sobre como considera o cargo uma grande honra. Sobre querer recuperar na Alemanha um orgulho nacional perdido. Sobre o fato de que sua missão vai precisar de tempo, mas com certeza, absoluta certeza, vai levar ao sucesso. Também falou sobre a mídia, cuja tarefa original como observadora neutra ele aparentemente não entendeu muito bem. Klopp falou pouco de forma concreta, por outro lado, sobre seu planejamento de elenco na equipe da DFB; primeiro, ele queria formar sua própria impressão de todos os jogadores.

Pelo menos na questão do goleiro, Klopp se posicionou após a aposentadoria de Manuel Neuer ao declarar Marc-Andre ter Stegen como número um "por enquanto". Pelas impressões dos quatro primeiros jogos, esse status já pode estar balançando de novo. O jogador de 34 anos brilhou no 1 a 1 contra a Holanda com grandes reflexos, mas também revelou fraquezas gritantes no domínio da área e no jogo com os pés.

Ter Stegen não sai como perdedor após essa atuação, Jonas Urbig, porém, se tornou claramente o vencedor na sequência. O jogador de 23 anos foi o único goleiro a receber duas oportunidades. Contra a Sérvia (2 a 0) e na Grécia (0 a 0), Urbig passou uma impressão mais estável no geral do que ter Stegen antes, não sofreu gols e, na noite de domingo, fez uma defesa espetacular na cabeçada de Georgios Masouras. Caso ele realmente se desenvolva como goleiro titular da DFB, isso levaria a uma situação curiosa, já que no Bayern de Munique Urbig continua sendo apenas o reserva de Neuer.

IMAGO

Philipp Treu pode resolver uma posição problemática eterna

O maior vencedor da primeira janela de jogos de seleções de Klopp é o estreante Philipp Treu. O lateral-direito de 25 anos do SC Freiburg foi o único profissional a receber três oportunidades como titular e, nelas, se apresentou de forma plenamente convincente. Talvez Klopp tenha encontrado a solução para a eterna posição problemática do futebol alemão.

Na zaga, os dois nomes estabelecidos Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck estão sob pressão. Yann Aurel Bisseck (25) e Malick Thiaw (25) podem se sentir verdadeiros vencedores após atuações fortes. Com seu comportamento robusto nos duelos, Bisseck foi o único destaque alemão na derrota em casa por 1 a 0 para a Grécia. Thiaw brilhou nos dois jogos finais sobretudo com passes verticais na saída de bola.

Pelo menos um pequeno perdedor é Finn Jeltsch. Klopp havia elogiado de forma surpreendentemente efusiva o zagueiro de 20 anos do VfB Stuttgart em sua entrevista coletiva de convocação, mas depois não o utilizou nenhuma vez. Além de Jeltsch, entre os jogadores de linha aptos, apenas Max Rosenfelder, Felix Keidel e Ridle Baku ficaram totalmente sem minutos em campo.

Quem também sai como perdedor dessa janela é Nathaniel Brown. Após sua ascensão na DFB na Copa do Mundo e a posterior transferência de 50 milhões de euros para o Bayern de Munique, a rápida ascensão do jogador de 23 anos foi interrompida por enquanto. Brown começou nas duas primeiras partidas, mas não convenceu. Sua vantagem: as alternativas de Klopp, Maximilian Mittelstädt e David Raum, jogaram um pouco melhor, mas não apresentaram candidaturas realmente fortes. A disputa, porém, agora parece estar aberta novamente.

IMAGO

Joshua Kimmich é o maior perdedor da janela de jogos de seleções

O maior perdedor da primeira janela de jogos de seleções de Klopp é Joshua Kimmich. A situação inicial para o jogador de 31 anos parecia extremamente promissora. Klopp primeiro confirmou Kimmich como capitão e o levou da lateral direita para o centro do meio-campo. Kimmich atuou como volante único no sistema 4-3-3 de Klopp de forma razoável contra a Holanda, mas depois teve uma atuação infeliz na derrota para a Grécia. Embora compreensivelmente quisesse permanecer com a equipe como capitão, Kimmich teve de ir embora como planejado.

Em vez de fortalecer Kimmich, Klopp alimentou com declarações descontraídas ("Posso dizer isso ao Jo: quanto mais se pergunta, menos provável é conseguir aquilo que se quer.") o debate em torno de seu capitão, que já voltava a ganhar força. Além disso: com Alexander Pavlovic no papel de Kimmich como volante mais recuado e Tom Bischof e Florian Wirtz (três claros vencedores), a equipe da DFB jogou de maneira claramente mais atraente contra a Sérvia e na Grécia do que antes. De repente, o capitão já não é mais incontestável.

Também deve se sentir como perdedor o companheiro de Kimmich nos dois primeiros jogos. Felix Nmecha até marcou um gol contra a Holanda, mas voltou a revelar grandes fraquezas no comportamento defensivo. Outro perdedor, embora sem culpa própria, é Jamal Musiala. Depois de ter encontrado forma recentemente no Bayern de Munique, Musiala deveria começar contra a Holanda, mas se lesionou no aquecimento e, assim, perdeu a chance de se apresentar ao novo técnico da seleção. Klopp parece ver Musiala, assim como o agora florescente Wirtz, nas meias-posições do meio-campo, mas ali a disputa deve ficar especialmente dura por causa da grande quantidade de candidatos de alto nível.

Um pequeno vencedor, por outro lado, é Bambase Conte. O estreante de 23 anos da TSG Hoffenheim somou três partidas, sendo um de apenas cinco jogadores a fazê-lo, e foi elogiado explicitamente por Klopp sobretudo por causa de sua pressão. E todo mundo sabe: Klopp gosta de pressão.

IMAGO

Equipe da DFB: vários vencedores nem estavam no elenco

Pelas pontas ofensivas, Klopp testou cinco jogadores diferentes no time titular. Quem passou, de longe, a melhor impressão foi Derry Scherhant. Tanto contra a Sérvia quanto na Grécia, o jogador de 23 anos do SC Freiburg foi uma presença constante, e a única deficiência foi a falta de precisão nos cruzamentos e nas finalizações. Os perdedores aqui são provavelmente as maiores esperanças para o futuro. O jogador de 18 anos Lennart Karl e o de 20 anos Said El Mala, ambos foram usados surpreendentemente pouco e quase não conseguiram se destacar.

No ataque, nenhum dos quatro convocados convenceu: Kai Havertz, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt e Nick Woltemade - no fim das contas, todos deixaram a equipe da DFB sem marcar e como perdedores. Os vencedores, em contrapartida, são aqueles que nem estiveram lá. Os dois empolgantes atacantes da seleção sub-21 Paris Brunner e Nicolo Tresoldi, mas também o queridinho da torcida Deniz Undav, ignorado por Klopp desta vez.