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Joshua Kimmich fez duras críticas à direção do Bayern de Munique após declarações públicas sobre a saúde e a situação contratual de Jamal Musiala. Depois de uma noite difícil na Champions League, o meio-campista classificou a atitude recente dos dirigentes como algo que «não combina com o Bayern».

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Kimmich defende Musiala após derrota para o Lille

Após a derrota do Bayern por 2 a 1 na Champions League , fora de casa, para o Lille, Kimmich não poupou críticas à forma como a diretoria do clube tratou Musiala. O meio-campista de 31 anos, que foi capitão do time na ausência de Manuel Neuer, mostrou-se incrédulo com a discussão pública sobre a condição médica e a situação financeira do jovem companheiro. Kimmich estava claramente frustrado com as declarações vindas da direção, em especial com a recente exposição das dificuldades de Musiala relacionadas à sua saúde neurológica.

O experiente meio-campista sugeriu que os valores tradicionais do clube estavam sendo comprometidos por essas manifestações públicas. «O que não entendo é a maneira como isso é comunicado publicamente . Isso jamais pode acontecer! Fazer isso às custas de um jogador. É claro que o clube está sempre acima do jogador e é maior do que ele, mas não é maior do que o ser humano. Isso é absolutamente inadmissível e também não combina com o Bayern!», afirmou, segundo o BILD.

Meio-campista chama episódio no Bayern de «incompreensível»

Kimmich não escondeu a decepção e admitiu que os acontecimentos recentes contrastam fortemente com o apoio que ele próprio recebeu no Bayern. Depois de elogiar repetidas vezes a cultura singular do clube durante a situação recente, o meio-campista deixou claro que o episódio representa um afastamento acentuado de tudo o que o gigante bávaro afirma defender

«Especialmente neste momento, em que também ressaltei muitas vezes que o clube é muito, muito especial, inclusive agora na minha situação, foi muito, muito especial. A sensação era: ‘Certo, esse ‘Mia san mia’ é vivido na prática ’. O que aconteceu agora, é claro, é algo que não pode ocorrer dessa forma e que é completamente, completamente incompreensível para mim», acrescentou o jogador da seleção alemã.

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Críticas públicas à saúde e ao salário do jogador

A tensão decorre de declarações de dirigentes de alto escalão, entre eles Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge e Jan-Christian Dreesen. Nas últimas duas semanas, os três questionaram publicamente se Musiala poderia voltar ao nível de classe mundial após uma doença neurológica e o tratamento medicamentoso que se seguiu. Rummenigge chegou a sugerir que o clube precisaria discutir uma redução salarial caso o jogador de 23 anos não recuperasse a forma anterior.

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Kimmich acredita que, embora críticas ao desempenho façam parte do futebol profissional, questões médicas e pessoais devem ser tratadas estritamente a portas fechadas. «Acho que, quando se trata do desempenho de nós, jogadores, sempre se pode criticar. Isso é totalmente legítimo, e nós também temos que suportar essas críticas. Faz parte do futebol. Mas, nesse caso, tratava-se de outro problema, e isso é algo que, acredito, deveria ser resolvido internamente, à mesa, e não se tentar resolver em público. Especialmente em um clube como o Bayern de Munique, que defende a ideia de ser uma família, de permanecer unido. Isso realmente me surpreendeu, sobretudo neste momento», explicou.

Apoio incondicional ao jovem astro

Apesar da repercussão externa, Kimmich está confiante de que Musiala está protegido de boa parte da turbulência e segue trabalhando com dedicação para superar os problemas recentes com lesões, que incluíram uma fratura na fíbula e rupturas musculares. Kimmich observou que o jovem atacante ainda encontra alegria no futebol, apesar da enorme pressão exercida pela direção do clube durante sua recuperação.

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Para encerrar sua defesa enfática, o capitão da seleção alemã deixou claro que o elenco está unido em apoio a Musiala. «Jamal tem 100% do nosso apoio! E estou convencido de que também tem o apoio do clube, mesmo que uma ou outra pessoa tenha se manifestado de forma diferente sobre isso. Espero que Jamal sinta que todos nós estamos 100% ao lado dele: tanto o time quanto os dirigentes e o clube», concluiu Kimmich.