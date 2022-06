Joseense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do Paulistão Sub-20

Partida acontece nesta quarta-feira (22), pela nona rodada do Paulistão Sub-20; veja como acompanhar na internet

Joseense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (22), no Estádio Martins Pereira, a partir das 15h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Vindo de derrota para o Flamengo-SP por 3 a 1 na última rodada do Brasileiro Sub-20, o Palmeiras volta as atenções para o Paulistão Sub-20 em busca do hexacampeonato consecutivo do Estadual da categoria.

Líder isolado do Grupo 10, com 22 pontos, o Verdão busca manter a invencibilidade no torneio. Até o momento, são sete vitórias e um empate.

Do outro lado, o Joseense, na lanterna do grupo, com apenas três pontos, soma sete derrotas e uma vitória nos primeiros oito jogos.

Prováveis escalações

Possível escalação do Joseense: Marcos Aurelio; Araujo, Rennan, Pedro Henrique, Wellington Johnys, Joãozinho, Messias, Gustavo, Renan, Júlio César, Caio.

Possível escalação do Palmeiras: Kaique; Denzel, Talisca, Ruan Santos e Thauan; Miguel, Jota e Kauan; Luiz Freitas, Daniel e João Pedro.

Desfalques da partida

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Joseense:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Joseense x Palmeiras DATA Quarta-feira, 22 de junho de 2022 LOCAL Estádio Martins Pereira - São José dos Campos, SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Flamengo-SP Paulista Sub-20 15 de junho de 2022 Palmeiras 1 x 3 Flamengo-SP Brasileirão Sub-20 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Fortaleza Brasileirão Sub-20 25 de junho de 2022 11h (de Brasília) Palmeiras x União Mogi Paulistão Sub-20 29 de junho de 2022 15h (de Brasília)

Joseense

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo-SP 1 x 0 Joseense Paulistão Sub-20 12 de junho de 2022 Joseense 2 x 3 União Mogi Paulistão Sub-20 15 de junho de 2022

Próximas partidas