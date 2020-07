José Paulo de Andrade morre por conta da Covid-19; conheça a carreira do radialista

Jornalista e apresentador da Rádio Bandeirantes faleceu nesta sexta-feira, 17; narrador esportivo, era torcedor do São Paulo

Faleceu nesta sexta-feira, 17 de julho, o jornalista e apresentador José Paulo de Andrade, aos 78 anos. Ele era uma das principais vozes da Rádio Bandeirantes, onde apresentava os programas “O Pulo do Gato“, desde 1973, e “Jornal da Bandeirantes Gente“, desde 1978.

José Paulo de Andrade foi diagnosticado com a Covid-19 no início do mês e não resistiu. A morte aconteceu por volta das 6h, no Hospital Israelita Albert Einstein, em .

“É com muita tristeza que comunicamos a morte do nosso colega e amigo José Paulo de Andrade. O Zé Paulo tinha 60 anos de rádio, 57 de Rádio Bandeirantes. Nosso companheiro no ar e fora dele. É com muita tristeza que comunicamos o falecimento dele. Hoje será um dia muito difícil para a família Bandeirantes”, disse Thays Freitas, diretora da emissora.

Ele começou a carreira aos 18 anos, na Rádio América. Aos 21, foi para a Rádio Bandeirantes e não saiu mais de lá.

O jornalista teve uma passagem marcante pelo esporte. Ele foi narrador esportivo, repórter de campo e comentarista na Rádio Bandeirantes. Era são paulino e foi um dos principais formadores de opinião do . Zé Paulo, como era conhecido, era casado e tinha dois filhos.

A Covid-19 faz mais uma vitima no Brasil. Já são mais de 76 mil mortes e o país registra mais de 2 milhões de casos.