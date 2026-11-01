Mourinho se surpreende com posição de Bellingham na Bola de Ouro
Mourinho questionou publicamente os resultados recentes da votação da Bola de Ouro. O técnico português ficou completamente surpreso com a posição final de Bellingham na classificação mundial. O jogador da seleção inglesa terminou em um controverso 11º lugar na premiação. A colocação deixou seu treinador no clube perplexo, mas ele não quis se aprofundar no que considerou uma injustiça após seu comentário inicial.
Bellingham tem sido uma peça fundamental para o Real Madrid, o que tornou sua ausência do top 10 um dos principais assuntos. Mourinho fez questão de deixar claro à imprensa o que achava do resultado final da votação.
Treinador do Real Madrid demonstra frustração com votação
Mourinho falou à imprensa sobre os prêmios individuais. Embora tenha elogiado outras estrelas do futebol mundial, a posição final de Bellingham dominou suas declarações finais.
“Sobre a votação da Bola de Ouro, o que me deixou um pouco surpreso foi a posição de Jude Bellingham, que ficou em 11º”, afirmou Mourinho no site oficial do clube.
O treinador do Real Madrid deixou clara sua opinião sem fazer um longo discurso. Ele encerrou o assunto dizendo apenas: “Sem mais comentários.”
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Mourinho elogia Kane e Mbappe
Antes de expressar sua surpresa com a posição de Bellingham, Mourinho parabenizou seu ex-atacante Harry Kane. Ele admitiu a frustração por nenhum jogador do Real Madrid ter conquistado o prêmio principal, mas disse estar genuinamente feliz por ver o astro inglês acrescentar mais um prêmio à carreira.
“Tive o privilégio de trabalhar com Harry Kane. Ele é um grande jogador, um grande profissional e uma grande pessoa”, explicou Mourinho. “Apesar da frustração por meu jogador não ter vencido, também preciso ser honesto e dizer que estou muito feliz por Harry.”
Mourinho também fez um elogio especial ao atacante Kylian Mbappe, destacando seu desempenho excepcional em competições internacionais: “Kylian é único. Temos uma Bola de Ouro todos os anos, mas o melhor jogador da história das Copas do Mundo é um só”, acrescentou.
Real Madrid volta as atenções para o Racing Santander
O Real Madrid se prepara para um confronto importante pela La Liga contra o Racing Santander. A equipe de Mourinho ocupa a terceira posição na tabela, com 24 pontos conquistados nas dez primeiras partidas. No momento, está seis pontos atrás do líder Barcelona, uma distância preocupante, e não pode se permitir novos tropeços.