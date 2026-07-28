O autoproclamado "maior clube do mundo" tenta contratar os melhores jogadores do mundo - esse é o entendimento de si mesmo no Real Madrid há anos. Portanto, não é grande surpresa que os merengues venham sendo ligados a Rodri, do Manchester City, há algumas semanas, afinal o maestro do meio-campo foi eleito o melhor jogador do torneio após o triunfo da Espanha na Copa do Mundo. No mais tardar com essa premiação, o Real passou a ter de se debruçar sobre o tema. Mas não está dito que uma contratação do jogador de 30 anos seja, de fato, uma boa ideia para os madrilenos.

O fato de Rodri estar sendo especulado no Real neste momento, ao lado de duas estrelas da Bundesliga como Michael Olise (Bayern de Munique) ou Yan Diomande (RB Leipzig), tem mais uma vez muito a ver com o presidente Florentino Perez: no início de junho, ele travou uma intensa campanha eleitoral com seu desafiante Enrique Riquelme, ao fim da qual foi reconduzido com folga ao cargo. Em tom grandioso, ele havia anunciado aos torcedores e sócios do clube uma mega contratação para o verão europeu; queria fazer uma oferta de 150 milhões de euros por uma grande estrela.

"A oferta vale para um jogador do calibre de Cristiano Ronaldo ou Kaká", anunciou Perez - e, no fim das contas, acabou sendo bem menos brilho, criatividade e poder de fogo: Julian Alvarez deveria chegar do Atlético de Madrid por essa quantia, mas o rival da cidade rejeitou de forma dura e rápida a proposta dos merengues, possivelmente nem tão séria assim. Depois disso, até houve alguma movimentação no mercado por parte do Real, mas o negócio capaz de fazer os torcedores sonharem com tempos dourados após dois anos sem títulos não aconteceu. Primeiro, voltou o ex-treinador José Mourinho, que durante sua passagem pelo Santiago Bernabéu também conquistou títulos, mas no duelo eterno com o Barcelona de Pep Guardiola geralmente levou a pior.

Real ainda sem grande impacto no mercado de transferências

Com Marc Cucurella (Chelsea) e Denzel Dumfries (Inter de Milão), o Real contratou dois laterais por um total de 75 milhões de euros; com Ibrahima Konate (Liverpool), que chegou sem custos, mais um defensor. Para Bernardo Silva (Manchester City), que aos 31 anos é ainda mais velho que Rodri, chegou mais um jogador experiente sem custos de transferência. O efeito bombástico anunciado no mercado, porém, não veio - e é claro que Rodri poderia proporcionar exatamente isso com uma transferência.

A qualidade técnica que Rodri ainda tem mesmo após uma ruptura do ligamento cruzado sofrida em 2024, e que voltou a demonstrar de forma impressionante no torneio nos Estados Unidos, Canadá e México, naturalmente pesa a favor de que o Real deva se movimentar por ele caso chegue ao mercado. De acordo com informações da Sky Sport, ele tem em mãos no City uma oferta de renovação de seu contrato, que vai até 2027, mas até agora não houve acordo com os Skyblues. A mesma reportagem informa ao mesmo tempo uma oferta do Real para que Rodri assine com os merengues até 2030. Uma proposta na casa de 50 a 60 milhões de euros estaria sendo preparada neste momento.

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No entanto, há também outras reportagens que negam exatamente esse interesse do Real. O jornal esportivo espanhol AS cita fontes dentro do clube, que observaram que a suposta investida por Rodri está ligada apenas ao sucesso da Espanha na Copa do Mundo. Caso ele fosse para Madri como condutor do meio-campo, algo de que o Real sem dúvida sentiu muita falta recentemente após as saídas de Toni Kroos e Luka Modric, a ideia de jogo do novo técnico Mourinho seria completamente virada de cabeça para baixo.

Com Rodri, você tem um futebol de posse de bola, no qual o jogador de 30 anos dita quando o jogo precisa ser acelerado ou acalmado e em que cada ataque começa com ele. Já desde o período sob Carlo Ancelotti, o Real havia se transformado recentemente em um time que não tinha problema em deixar a bola com o adversário e apostar nos momentos de transição com a velocidade de Vinicius Junior e Kylian Mbappe.

Maresca sobre a ausência de Rodri: "Ele precisa descansar e se recuperar"

Se Rodri realmente se encaixa no técnico do Real e em seu estilo de jogo é uma grande questão. Se os 100 milhões de euros em taxa de transferência colocados em pauta não são demais por um jogador de 30 anos, outra. De todo modo, neste verão europeu Rodri passou a impressão de que ainda teria alguns bons anos pela frente e justificaria plenamente o preço. E o próprio Rodri, apesar de seu passado no Atlético de Madrid, repetidamente deu a entender que poderia, sim, atuar pelos merengues.

"O fato de eu ter jogado no Atlético não me impede de jogar no Real. Há outros jogadores que seguiram esse caminho", afirmou ele na primavera, em tom sugestivo, dando início às primeiras especulações sobre um retorno do maestro do meio-campo à capital espanhola.

No entanto, na semana passada veio a notícia de seu clube de que ele precisaria passar imediatamente por uma cirurgia nas costas - e ficará fora por tempo indeterminado num primeiro momento. "Ele será operado na segunda-feira. Depois, precisa de férias, descansar e se recuperar. E então voltará para nós", explicou o técnico do City, Maresca.

Mas não está dito que ele realmente voltará para Manchester. Além do Real, também o Paris Saint-Germain - cirurgia nas costas ou não - agora estaria de olho em Rodri, segundo a RMC, ainda que o meio-campo dos franceses esteja excelentemente servido com Vitinha, Fabian Ruiz e Joao Neves. Os dois títulos seguidos da Champions League falam por si.

O próprio Rodri supostamente prefere um retorno à Espanha após sete anos na Inglaterra. Provavelmente seria bem mais fácil convencê-lo de uma ida ao Real do que ao seu clube, que até aqui segue fazendo resistência e não colabora com um negócio. Mas Florentino Perez é conhecido por saber ser bastante convincente financeiramente quando quer alcançar algo. E, afinal, ele fez uma promessa aos torcedores do Real que gostaria muito de cumprir.