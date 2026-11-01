Mourinho descarta especulações sobre transferências
Mourinho minimizou os rumores de que Alexander-Arnold poderia tentar deixar o Santiago Bernabéu. O defensor da Inglaterra tem tido dificuldades para jogar com regularidade, o que alimentou especulações sobre seu futuro a longo prazo.
Recentemente, Mourinho optou por escalar o meio-campista Federico Valverde na lateral direita. A mudança tática fez Alexander-Arnold e o também lateral Denzel Dumfries perderem espaço. O técnico português, porém, insiste que a situação está sob controle. Ele segue confiante de que nenhum dos dois jogadores pedirá para deixar a capital espanhola.
Decisões táticas acima dos sentimentos individuais
Deixar dois laterais de ofício fora do time em favor de Valverde foi uma decisão difícil para Mourinho. O treinador admitiu abertamente sua frustração por ter de deixar jogadores talentosos fora da escalação titular.
“Para começar, isso me dói”, explicou Mourinho à imprensa. “Não gosto de causar sentimentos ruins nos jogadores, prefiro que eles se sintam bem. Quando você monta um elenco com dois jogadores por posição e acaba escalando um terceiro, não é algo de que eu goste.
“Mas há coisas mais importantes do que esses sentimentos, coisas que importam mais para a equipe em determinado momento. Senti que precisávamos mudar o meio-campo e colocar Fede naquela posição. Foi uma decisão tomada pela equipe, não com base em jogadores individualmente.”
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Jogadores aceitam a decisão do treinador
Apesar da evidente decepção por não começarem como titulares, Alexander-Arnold e Dumfries reagiram de forma profissional. Mourinho revelou que conversou com os dois para explicar suas razões táticas.
“Trent e Dumfries aceitaram bem minhas explicações”, continuou. “Eles entenderam que essa escolha foi feita pelo bem do coletivo e não era dirigida a ninguém. Contra o Barcelona, as circunstâncias fizeram com que Dumfries jogasse e Trent também tivesse alguns minutos.”
Valverde será poupado na próxima partida
Com o calendário apertado, o rodízio é inevitável para o Real Madrid, e novas oportunidades logo surgirão. Mourinho confirmou que Valverde não começará como titular na próxima partida, contra o Racing Santander, abrindo espaço para Alexander-Arnold ou Dumfries.
“Amanhã, Valverde não será titular. Será um dos outros dois”, afirmou o treinador.