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O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, descartou a possibilidade de Trent Alexander-Arnold deixar o clube por falta de tempo de jogo. O treinador português afirma que o jogador da seleção inglesa continua sendo peça fundamental do elenco, apesar da forte concorrência por uma vaga no time.

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Mourinho descarta especulações sobre transferências

Mourinho minimizou os rumores de que Alexander-Arnold poderia tentar deixar o Santiago Bernabéu. O defensor da Inglaterra tem tido dificuldades para jogar com regularidade, o que alimentou especulações sobre seu futuro a longo prazo.

Recentemente, Mourinho optou por escalar o meio-campista Federico Valverde na lateral direita. A mudança tática fez Alexander-Arnold e o também lateral Denzel Dumfries perderem espaço. O técnico português, porém, insiste que a situação está sob controle. Ele segue confiante de que nenhum dos dois jogadores pedirá para deixar a capital espanhola.

Decisões táticas acima dos sentimentos individuais

Deixar dois laterais de ofício fora do time em favor de Valverde foi uma decisão difícil para Mourinho. O treinador admitiu abertamente sua frustração por ter de deixar jogadores talentosos fora da escalação titular.

“Para começar, isso me dói”, explicou Mourinho à imprensa. “Não gosto de causar sentimentos ruins nos jogadores, prefiro que eles se sintam bem. Quando você monta um elenco com dois jogadores por posição e acaba escalando um terceiro, não é algo de que eu goste.

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“Mas há coisas mais importantes do que esses sentimentos, coisas que importam mais para a equipe em determinado momento. Senti que precisávamos mudar o meio-campo e colocar Fede naquela posição. Foi uma decisão tomada pela equipe, não com base em jogadores individualmente.”

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Jogadores aceitam a decisão do treinador

Apesar da evidente decepção por não começarem como titulares, Alexander-Arnold e Dumfries reagiram de forma profissional. Mourinho revelou que conversou com os dois para explicar suas razões táticas.

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“Trent e Dumfries aceitaram bem minhas explicações”, continuou. “Eles entenderam que essa escolha foi feita pelo bem do coletivo e não era dirigida a ninguém. Contra o Barcelona, as circunstâncias fizeram com que Dumfries jogasse e Trent também tivesse alguns minutos.”

Valverde será poupado na próxima partida

Com o calendário apertado, o rodízio é inevitável para o Real Madrid, e novas oportunidades logo surgirão. Mourinho confirmou que Valverde não começará como titular na próxima partida, contra o Racing Santander, abrindo espaço para Alexander-Arnold ou Dumfries.

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“Amanhã, Valverde não será titular. Será um dos outros dois”, afirmou o treinador.