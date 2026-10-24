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José Mourinho riu das sugestões de que a barba que deixou crescer recentemente seja o segredo da sequência perfeita do Real Madrid. O técnico português terá um grande desafio neste fim de semana, quando sua equipe viajará ao Camp Nou para um El Clásico decisivo.

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A transformação do Real Madrid

O cenário no Santiago Bernabéu parecia bem mais sombrio há pouco mais de um mês. Em 20 de setembro, o Real Madrid sofreu uma dolorosa derrota por 2 a 1 no clássico da capital contra o Atlético, resultado que o deixou em quarto lugar, seis pontos atrás do arquirrival Barcelona. Foi um período de forte pressão sobre Mourinho, cuja frustração visível refletia as dificuldades da equipe no campeonato nacional após um tropeço anterior contra o Real Betis.

Desde aquela decepção no clássico, porém, o panorama mudou drasticamente. O Real Madrid iniciou uma sequência excepcional de vitórias na La Liga e na Champions League. Essa virada tática e mental coincidiu com uma mudança na aparência de Mourinho: o treinador deixou a barba crescer durante o período de bons resultados, o que gerou comentários bem-humorados sobre sua nova rotina.

Mourinho nega superstição

Em uma entrevista coletiva recente, o treinador foi questionado diretamente se a barba havia se tornado um amuleto durante a sequência de quatro vitórias consecutivas. “Ele está de barba há um mês e ganhou tudo: é superstição?”, perguntaram a ele. A questão provocou uma reação imediata e divertida do ex-técnico de Chelsea e Inter.

Mourinho tratou de descartar qualquer relação entre sua barba e os resultados da equipe em campo. “De jeito nenhum”, respondeu, sorrindo, segundo a Sky Sport Italia. “Estou tão mal assim? Devo tirar a barba? Mas sou um dos poucos no mundo do futebol que não são supersticiosos.”

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Em busca de manter o embalo em outubro

Apesar da negativa, os resultados de outubro são difíceis de ignorar para quem procura padrões. A Sky Sport Italia observou que a sequência começou com uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Villarreal, garantida por um gol de Yan Diomande. Depois veio uma emocionante virada por 4 a 3 contra a Roma na Champions League, com gols de Endrick e Antonio Rudiger nos minutos finais que mudaram o rumo da partida.

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O Real Madrid manteve a eficiência ao vencer o Sevilla por 4 a 1 na La Liga. Kylian Mbappe foi o protagonista da partida, com dois gols que garantiram os três pontos para a equipe da capital. O embalo continuou no compromisso europeu seguinte, contra o RB Leipzig, que terminou em outra vitória expressiva por 4 a 1, graças a gols de Bernardo Silva, Arda Guler, Mbappe e Diomande. A sequência de resultados devolveu a confiança ao elenco em um momento decisivo da campanha. A equipe de Mourinho parece ter encontrado um equilíbrio que faltava nas primeiras semanas da temporada, preparando o terreno para seu maior teste até agora.

O grande teste no Camp Nou

O próximo El Clásico, no Camp Nou, representa um desafio especial para Mourinho e sua barba. O Barcelona chega ao confronto com uma campanha perfeita na La Liga, tendo vencido as sete partidas que disputou até agora. No entanto, o gigante catalão vem de sua primeira derrota na temporada, para o Paris Saint-Germain na Champions League, o que pode dar à equipe visitante uma vantagem psicológica.

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O Real Madrid ainda está seis pontos atrás na tabela do campeonato, o que torna o confronto fundamental para reduzir a distância para o líder. A partida também será disputada sem Vinicius Junior, que cumpre suspensão de quatro jogos.