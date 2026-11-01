Mbappe provoca forte reação negativa na China
Mourinho comentou a polêmica envolvendo Mbappe, após as declarações recentes do atacante sobre Mao Zedong, ex-líder chinês. O jogador da seleção francesa chamou Mao de ditador, o que imediatamente provocou uma forte reação no lucrativo mercado chinês.
Em resposta à crescente reação negativa, tanto o jogador quanto o clube divulgaram rapidamente pedidos formais de desculpas nesta semana. A Liga também precisou intervir: o presidente da competição, Javier Tebas, criou um comitê de crise e se reuniu na quarta-feira com o embaixador chinês Yao Jing para conter os danos.
Mourinho elogia reação do clube e do jogador
Antes do próximo jogo do Madrid, contra o Racing Santander, Mourinho disse estar satisfeito com a forma como a situação foi conduzida. O técnico português elogiou seu principal atacante e o clube pela rapidez na reação para reduzir as consequências comerciais e sociais.
“Esses são os perigos do mundo de hoje, em que muitas vezes a melhor coisa que você pode fazer é não abrir a boca. Porque há riscos em tantas coisas que você diz ou comenta”, afirmou Mourinho, segundo a Reuters.
“Mas também vi ele (Mbappe) agir com muita responsabilidade, assim como um clube que, nesse aspecto, demonstrou muita classe. No que nos diz respeito, o assunto está encerrado. Não temos mais nada a dizer. Tanto o Real Madrid quanto Kylian Mbappe tiveram a classe de reagir imediatamente e eu, como técnico, me sinto muito bem representado pelos dois.”
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Consequências comerciais pesam para o atacante
As consequências financeiras para Mbappe foram graves: várias grandes marcas chinesas romperam imediatamente seus vínculos com o astro. As empresas de laticínios Mengniu e Shanghai Milkground Food Tech, além da Eastroc Beverage, encerraram a colaboração com o capitão da seleção francesa.
O veículo de comunicação estatal chinês China Daily observou que as declarações ameaçaram suas relações comerciais e serviram como um alerta contundente sobre os limites da influência das celebridades. A situação também afetou a visibilidade da equipe na região.
A emissora estatal Migu decidiu retirar de sua programação a próxima partida do Madrid pelo campeonato nacional. Mourinho confirmou que, do ponto de vista da comissão técnica, não há mais nada a acrescentar sobre o assunto.
Foco se volta para o confronto com o Santander
Apesar das distrações fora de campo, Mourinho e seu elenco precisam agora voltar as atenções para a campanha no campeonato nacional. O Madrid se prepara para viajar e enfrentar o Santander no domingo, em uma partida que não será transmitida para seus torcedores na China.
O elenco tentará conquistar os três pontos para reduzir a distância até o topo da tabela. A equipe ocupa atualmente a terceira posição na Liga, seis pontos atrás do líder Barcelona.