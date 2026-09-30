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Christian Guinin
Traduzido por

José Mourinho o quer! Até o Real Madrid também estaria de olho em um zagueiro da Bundesliga

Bundesliga
J. Quansah
Mercado da bola
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No Bayer 04 Leverkusen, Jarell Quansah é titular absoluto. Mas por quanto tempo ele ainda jogará pela equipe?

De acordo com uma reportagem da Sport Bild, fica cada vez mais claro que será difícil para o clube da Bundesliga manter o jogador da seleção inglesa no próximo verão.

O principal motivo é o grande interesse internacional no jogador de 23 anos. Enquanto isso, o Real Madrid também teria entrado na disputa - os merengues ainda buscam reforços para a defesa em 2027, já que tanto Antonio Rüdiger quanto Eder Militao podem deixar o clube. Quansah seria um dos candidatos preferidos do técnico do Real, Jose Mourinho.

Além disso, grandes clubes da Premier League também estão de olho no versátil defensor. O Liverpool, de onde Quansah se transferiu para o Leverkusen no verão de 2025 por 35 milhões de euros, possui, ao que tudo indica, uma cláusula de recompra que pode ser acionada em 2027 por 70 milhões de euros.

A data-limite para a ativação da cláusula é 15 de junho do próximo ano. Segundo o Bild, não é improvável que os Reds exerçam sua opção e levem Quansah de volta para a Inglaterra. No entanto, não está escrito em pedra que o zagueiro jogará em Anfield Road na temporada 2027/28. Dessa forma, o Liverpool também poderia revendê-lo diretamente com lucro.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images

Quais clubes também demonstram interesse em Jarell Quansah?

Isso, por sua vez, coloca em cena, além do Real Madrid, Chelsea e Arsenal, que também demonstrariam interesse em uma contratação. Dos Gunners, inclusive, já houve tentativas no último verão de tirar Quansah do clube, mas o B04 barrou a investida.

Supostamente, o Arsenal ofereceu 65 milhões de euros por Quansah, mas o Leverkusen considerou o valor esportivo do inglês alto demais e recusou. O próprio jogador aceitou o veto à transferência.

No Chelsea, também já teria havido consultas pelo jogador de 23 anos. Principalmente com Xabi Alonso, Quansah teria alta consideração por causa de sua estatura e, ao mesmo tempo, de suas habilidades técnicas acima da média. Uma disputa entre os clubes poderia acabar elevando a taxa de transferência para o Leverkusen.

Pelo time da fábrica, Quansah disputou 50 jogos oficiais em todas as competições, com cinco gols e uma assistência. Enquanto na temporada passada, sob o comando de Kasper Hjulmand, ele atuava preferencialmente como zagueiro, o novo técnico Carles Martinez agora o escala como lateral-direito.

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