Endrick está na mira concreta da Roma, informa a La Gazzetta dello Sport. Os italianos esperam conseguir montar um acordo criativo com o Real Madrid e veem no brasileiro multifuncional o reforço ideal para atuar centralizado ou pelos lados.

Endrick foi emprestado ao Olympique Lyon na última temporada porque quase não teve oportunidades sob o comando do então técnico Xabi Alonso. O atacante central de vinte anos teve um bom semestre na França, foi com o Brasil para a Copa do Mundo e está de volta a Madri, onde agora José Mourinho é quem manda.

Segundo Globo e Marca, Mourinho ainda não está convencido sobre Endrick, que no sábado, porém, marcou um gol no amistoso contra a Fiorentina (2 a 2). Está claro que Mourinho queria ter um novo tipo de centroavante no elenco, visto a recente e rápida contratação do espanhol Carlos Espí, de 21 anos. Forte fisicamente e com 1,94 metro de altura, ele chegou do Levante por 25 milhões de euros.

O diretor técnico da Roma, Tony D'Amico, está fazendo de tudo para concretizar a transferência de impacto e, segundo a La Gazzetta dello Sport, viajou a Madri “para avaliar a viabilidade do negócio”. O dirigente, no entanto, também sabe que a Roma provavelmente não poderia e/ou não gostaria de pagar a taxa de transferência pedida pelo Real Madrid.

Por isso, a Roma aposta em um acordo nos moldes de Nico Paz. O argentino foi vendido pelo Real ao Como em 2024 por meros seis milhões de euros, em troca de uma cláusula de recompra de apenas nove milhões de euros.

Paz se transformou em uma verdadeira sensação da Serie A, e seu valor de mercado também disparou. O Real acionou a opção para, em seguida, vendê-lo novamente ao Como por sessenta milhões de euros. O clube merengue voltou a assegurar uma opção de recompra, embora agora ela seja um pouco mais alta: oitenta milhões de euros.

O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, alimentou por muito tempo a esperança de reforçar seu elenco com Mason Greenwood ou Crysencio Summerville, mas eles se transferiram para Fenerbahçe e Al-Hilal, respectivamente. Agora, os romanos depositam suas esperanças em Endrick, que tem contrato no Santiago Bernabéu até meados de 2030.