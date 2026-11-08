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Jose Mourinho manifestou preocupação com o desgaste dos jogadores enquanto o Real Madrid entra na pausa para jogos de seleções após uma vitória tranquila sobre o Valencia. O técnico português admitiu esperar que os treinadores das seleções, incluindo seu amigo Carlo Ancelotti, poupem seus principais jogadores, já exaustos, de esforços excessivos.

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Mourinho se preocupa com a pausa para as seleções

Após a vitória convincente do Madrid por 3 a 0 sobre o Valencia no Mestalla, Mourinho fez um alerta à imprensa sobre a saúde dos jogadores. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico português destacou o desgaste físico que o calendário atual impõe ao elenco.

Com a pausa nas competições nacionais, vários jogadores do Real Madrid viajarão pelo mundo para defender suas seleções. A passagem imediata dos compromissos pelo clube para os jogos internacionais deixou Mourinho bastante preocupado com a condição física de seus principais jogadores.

Exigências aos técnicos das seleções

Mourinho reconheceu a dificuldade de conciliar os compromissos de clubes e seleções. Ele admitiu que provavelmente priorizaria suas próprias necessidades se um dia assumisse uma seleção, mas ressaltou a importância de proteger os jogadores de lesões desnecessárias.

“Não vou falar porque não sei se um dia serei técnico de uma seleção, mas tenho a sensação de que, se isso acontecer, serei muito exigente com os clubes”, explicou Mourinho no site oficial do clube. “Vou pensar em mim e na minha equipe. Essa é a sensação. Eles têm o dever de agir com profissionalismo ao ajudar os jogadores a se recuperar. Vamos torcer para ter sorte.”

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Um recado para Carlo Ancelotti

O técnico do Madrid mencionou especificamente sua relação próxima com Carlo Ancelotti, que comandará a dupla brasileira Vinicius Junior e Endrick. Mourinho espera que Ancelotti administre com cuidado o tempo de jogo dos dois durante a próxima pausa.

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“É por isso que não tenho vontade de ligar para ninguém, nem mesmo para o meu amigo Carlo”, disse Mourinho. “Mas, no caso de Carlo, basta ver quem vai com ele: Vinícius, que precisa jogar; Endrick, e, se Carlo o colocar em campo, ficarei grato. Não é a equipe de Carlo que me preocupa, mas também não acho que eles gostem quando um jogador se lesiona por excesso de esforço.”

Jogadores do Madrid terão de se recuperar

Uma parcela significativa do elenco do Madrid se apresentará agora às seleções para uma série desgastante de jogos. Mourinho acredita que seus jogadores passarão o início da semana apenas tentando se recuperar do esforço feito pelo clube.

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Além disso, o Real Madrid espera que seus principais jogadores voltem à capital espanhola sem novas lesões. O elenco de Mourinho precisará estar plenamente em forma para retomar a campanha nas competições nacionais após a breve pausa.