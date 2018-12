José Mourinho luta contra números e campanha nas redes sociais para seguir no comando do Manchester United

Português vive instabilidade no comando da equipe desde o início da temporada e vê reprovação a seu trabalho aumentar entre os torcedores

Depois da derrota por 3 a 1 diante do Liverpool no último domingo (16), o treinador do Manchester United, José Mourinho, viu seu nome ligado por alguns torcedores com um possível pedido de demissão.

No Twitter, a hashtag "Jose Out" (Fora José, traduzida do inglês) foi uma das mais utilizadas logo após o jogo e as manifestações foram diversas, mas todas refletiam o descontentamento com a passagem do português no comando da equipe.

- 0 wins against all of the top 6

- 7 wins in 17 league games

- goal difference of 0

- Embarrassing game after game #JoseOut — JustRedDevils (@JustRedDevils) 16 de dezembro de 2018

A situação de Mourinho fica mais complicada ao olhar para os números dos Red Devils nesta temporada da Premier League. Em 17 partidas, o time está na sexta colocação e conseguiu somar apenas 26 pontos, 11 a menos que o Chelsea, quarto colocado e que ocupa a última vaga para a Champions League e 19 a menos que o Liverpool, atual líder da competição.

Além disso, a agremiação acumula sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas, desempenho mediano que, tendo como base o saldo de gols, é preocupante. São 29 gols marcados (pior ataque entre os seis primeiros) e 29 gols sofridos (menor quantidade apenas que Cardiff City, Burnley, Southampton e Fulham). Esse último número, aliás, é pior que toda a campanha 2017/18.

A salvação para o português é a Champions League, torneio no qual o clube está classificado para as oitavas de final e aguarda a definição do adversário.