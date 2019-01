José Mourinho já recebeu sondagens de Real Madrid e Inter de Milão

Também alvo recente do Benfica, treinador português está decidido a voltar a trabalhar apenas na próxima temporada

José Mourinho não tem pressa para assumir um novo clube. O Blog Ora Bolas apurou que o treinador português está decidido a voltar a trabalhar apenas na próxima temporada, tendo, inclusive, já rejeitado sondagens dos velhos conhecidos Inter de Milão e Real Madrid.

Em conversa com pessoas próximas, o próprio "Special One" revelou ter recebido nos últimos dias "diversos telefonemas" de nerazzurris e merengueses. A princípio, não quis avançar com qualquer tipo de pré-acerto verbal. Também foi procurado pelo Benfica, mas descartou de imediato porque não tem interesse de regressar a Portugal.

Os espanhóis, segundo o que foi indicado, gostariam de ver Mourinho já agora no lugar de Santiago Solari, enquanto os italianos pensam num acordo para 2019/20, mesmo com a recente renovação de contrato de Luciano Spatelli até junho de 2021.

"Quero treinar. Pertenço ao futebol de topo e é lá que voltarei", declarou Mou, na última quinta-feira, em entrevista à beIN SPORTS.

O português, vale lembrar, já trabalhou nos dois clubes em questão. Levou a Inter ao título da Liga dos Campeões, em 2009/10, e logo depois rumou exatamente para o Real, onde foi campeão da Copa do Rei (2010/11), da La Liga (2011/12) e da Supertaça (2012).

Demitido em dezembro do ano passado do Manchester United, de quem, de acordo a imprensa inglesa, já teria recebido 16,5 milhões de euros de indenização (R$ 70,5 milhões), José Mourinho, de 55 anos, atualmente está em Doha trabalhando como comentarista dos jogos da Copa da Ásia.