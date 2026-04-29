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José MourinhoImago
Jonathan van Haaster

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José Mourinho destaca seu ex-clube favorito: “Nunca vivi uma atmosfera tão incrível”

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AS Roma

José Mourinho relembrou sua passagem pela AS Roma em entrevista ao Il Giornale. O atual técnico do Benfica esteve à frente do time na capital italiana por cerca de dois anos e meio, período que, segundo ele, foi o mais bonito de sua carreira.

Após uma aventura malsucedida no Tottenham Hotspur, Mourinho assinou com a Roma no verão de 2021. O ponto alto absoluto veio um ano depois, quando os Giallorossi conquistaram a primeira edição da Conference League ao derrotar o Feyenoord.

Ao conquistar a Conference League, Mourinho pôs fim a um jejum de títulos de quatorze anos da Roma. Além disso, a Roma de Mourinho esteve perto de conquistar a Liga Europa em 2023, não fosse o Sevilla ter se mostrado superior na disputa final, decidida nos pênaltis.

Na Itália, os resultados deixaram a desejar. Houve críticas ao fraco desempenho, que, além disso, não garantiu nenhuma classificação para a Liga dos Campeões. No início de 2024, Mourinho foi demitido, mas isso não diminuiu em nada seus sentimentos positivos em relação ao clube.

Por que é tão difícil conquistar títulos na Roma?“Não sei”, responde Mourinho. “A Roma foi o lugar mais bonito da minha carreira. Nunca experimentei uma atmosfera tão incrível em torno de um time de futebol.”

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“O Olímpico estava sempre lotado, e a forma como as pessoas admiram os jogadores é fantástica. As expectativas são altas? Isso não é problema, pois ganhamos a Conference League. As comemorações foram loucas.”

"Nunca passei por nada parecido, nem mesmo nas minhas conquistas da Liga dos Campeões (com o Inter e o FC Porto, nota do editor). Mas minha passagem pela Roma chegou ao fim. Não quero dizer mais nada. Ou melhor, só uma coisa: ninguém deve culpar a torcida da Roma pela falta de vitórias."

“Os torcedores da Giallorossi são aqueles que apoiam o time, ninguém deveria apontar o dedo para eles”, afirmou Mourinho. O Special One está atualmente no Benfica, que ainda está invicto nesta temporada em Portugal, mas muito provavelmente ficará de fora da disputa pelo título. É possível que Mourinho retorne ao topo absoluto no próximo verão, no Real Madrid.

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