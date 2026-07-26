Segundo uma reportagem da ESPN Brasil, ao contrário das expectativas mais recentes, um novo empréstimo de Endrick está longe de ser improvável.

O brasileiro tinha optado por um empréstimo no início do ano devido ao tempo de jogo muito reduzido no Real. Em seguida, fez uma excelente meia temporada no Olympique Lyon, entrou nas contas para a convocatória da Seleção para o Mundial - e, presumivelmente, também para assumir futuramente um papel muito mais importante em Madrid.

Mas, enquanto o próprio Endrick descarta voltar a ser emprestado e quer agora afirmar-se de vez nos merengues, os responsáveis do Real pensam de forma um pouco diferente, segundo a ESPN Brasil . De acordo com a publicação, o clube quer tomar durante a preparação de verão uma decisão sobre qual dos dois jovens pontas de lança será cedido: Endrick ou Gonzalo Garcia. O novo treinador José Mourinho terá naturalmente um papel principal nesse processo e irá avaliar de quem precisa mais. Aquele que Mourinho dispensar deverá, de preferência, sair para abrir espaço no plantel para outras possíveis contratações.

Apesar do empréstimo convincente ao Lyon: continua o Real Madrid sem apostar em Endrick?

Para Endrick, um novo empréstimo seria certamente bastante dececionante. Afinal, ele era visto como o número 9 do futuro do Real quando se transferiu do Palmeiras para o Bernabéu, em 2024, com enorme mediatismo. Mas, até ao momento, a afirmação definitiva do jogador de 20 anos ainda não aconteceu.





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Depois de ter sido integrado gradualmente na primeira temporada, como opção de rotação, e de ter mostrado repetidamente bons apontamentos, ficou completamente fora das contas na primeira metade da época passada sob o comando do ex-treinador do Real, Xabi Alonso. O empréstimo ao Lyon foi, por isso, a decisão mais acertada: em França, ganhou ritmo competitivo a alto nível e recuperou a confiança. Em 21 jogos pelo Lyon, o internacional brasileiro somou oito golos e oito assistências.

Como planeia José Mourinho o ataque do Real Madrid?

De acordo com as próprias ambições, Endrick quer agora tornar-se também uma figura marcante em Madrid. Se isso será possível depende, naturalmente, em grande medida dos planos do novo líder. Caso Mourinho aposte num ataque com dois avançados, Endrick teria boas hipóteses de jogar com regularidade ao lado do titular Kylian Mbappe. Com apenas um ponta de lança, porém, as perspetivas de ter muitos minutos diminuiriam.

O contrato de Endrick com o Real é válido até 2030. Até agora, soma 40 jogos oficiais pelos madrilenos, nos quais marcou sete golos e fez uma assistência. No Mundial, que para o Brasil terminou logo nos oitavos de final com uma derrota por 2-1 frente à Noruega, o selecionador Carlo Ancelotti lançou-o quatro vezes a partir do banco. Endrick não conseguiu marcar.