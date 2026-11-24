Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Real Madrid, José Mourinho, descartou a possibilidade de algum jogador de seu atual elenco se tornar treinador em breve, mas apontou uma exceção para um cargo de dirigente. Antes do confronto com o PSV pela Champions League, o português apostou que Bernardo Silva acabará se tornando presidente do Benfica.

Publicidade

Mourinho faz previsão ousada sobre o futuro de Silva

Mourinho despertou curiosidade sobre o futuro de Silva após a carreira de jogador ao apostar que o meio-campista acabará se tornando presidente do Benfica. O técnico português fez a previsão durante a entrevista coletiva de segunda-feira, antes do confronto com o PSV pela Champions League no Santiago Bernabéu.

Questionado se algum jogador de seu atual elenco tem perfil para ser técnico no futuro, Mourinho teve dificuldade para apontar um nome sequer. Em vez disso, destacou Silva para uma trajetória como dirigente, longe da área técnica, e afirmou que o jogador da seleção portuguesa está destinado a comandar seu ex-clube, não a treiná-lo.

Técnico português duvida que haja futuros treinadores no atual elenco

Mourinho explicou que, pelo perfil jovem do elenco, ainda é cedo demais para identificar possíveis futuros treinadores no grupo. Embora converse regularmente sobre aspectos táticos com os jogadores para lhes dar confiança, ele não vê ninguém assumindo o comando de um time tão cedo.

“Ainda é muito cedo para pensar em quais jogadores podem um dia se tornar treinadores, de modo geral, porque temos muitos jovens e pouquíssimos jogadores perto do fim da carreira”, disse Mourinho ao site oficial do clube. “Bernardo Silva será presidente do Benfica, mas, quando se trata de um futuro treinador, tenho dificuldade para imaginar quem poderia ser.”

Publicidade Publicidade

Diálogo aberto é parte da abordagem de Mourinho em Madri

Embora Mourinho não veja futuros treinadores em seu elenco no curto prazo, suas declarações ressaltaram a comunicação aberta que promove no Santiago Bernabéu. Ao incentivar conversas constantes sobre o jogo do próprio Real Madrid, o experiente técnico busca garantir que os jogadores se sintam seguros e entendam suas responsabilidades táticas.

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

“Estamos sempre conversando sobre futebol, principalmente sobre o nosso jogo e os nossos assuntos”, acrescentou Mourinho. “Gosto que os jogadores se sintam à vontade e confiem no que pedimos a eles. Estamos sempre conversando.”

Real Madrid volta as atenções para o duelo com o PSV

Deixando de lado as previsões sobre cargos de dirigente, Mourinho e Silva agora precisam concentrar toda a atenção nas questões imediatas dentro de campo. O Real Madrid recebe o PSV no Santiago Bernabéu pela quinta rodada da Champions League, em busca de manter o embalo na principal competição europeia de clubes.