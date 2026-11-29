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Jose Mourinho não poupou críticas após o Real Madrid sofrer, no sábado, sua primeira derrota em casa na temporada, diante do Alavés. O treinador português mirou o árbitro Guillermo Soto Grado e sugeriu que ele tem algo contra seus principais jogadores após a polêmica expulsão de Jude Bellingham.

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Mourinho mira árbitro após expulsão de Bellingham

O treinador do Real Madrid mostrou frustração após a primeira derrota em casa de sua equipe na temporada, diante do Alavés . Embora tenha se apressado em parabenizar Quique Sanchez Flores por sua estratégia, o experiente técnico reservou as críticas mais duras ao árbitro Soto Grado. A decisão de expulsar Jude Bellingham virou o principal assunto da análise da partida no Santiago Bernabéu e levou Mourinho a questionar as motivações do árbitro durante o jogo. Ele citou episódios anteriores envolvendo Kylian Mbappe, em abril de 2025, e Vinicius Junior, em janeiro de 2025, como indícios de um padrão recorrente.

"O árbitro foi muito permissivo com as bolas que eles jogaram em campo e com os cinco segundos. Esse árbitro expulsou Mbappe há duas temporadas, Vinicius na temporada passada e agora Bellingham... Vamos ver se, na próxima temporada, será a vez de Courtois. Acho que esse árbitro gosta de mostrar seu poder, de mostrar que é um fenômeno", disse Mourinho, segundo o AS.

Treinador confia em Bellingham apesar do que viu no tablet

Questionado especificamente sobre o cartão de Bellingham e o lance de pênalti contestado envolvendo o meio-campista, Mourinho admitiu com franqueza qual foi sua primeira reação à beira do campo. Após rever rapidamente as imagens em um tablet no banco de reservas, o treinador do Real Madrid reconheceu que a marcação lhe pareceu questionável naquele momento, mas se recusou a contradizer publicamente seu jogador.

"Sobre o pênalti, vou ser sincero: vi o lance no banco, no tablet, e fiquei em dúvida, mas Jude diz que foi pênalti", explicou Mourinho. "Quando o jogador diz que foi pênalti, tenho de pensar que foi pênalti. Tenho de acreditar no jogador. Vendo rapidamente no tablet, pareceu que poderia ser um pênalti exagerado. Então fico com essa impressão, mas também com a certeza do que Jude me disse."

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Mourinho lamenta falta de condição física

Apesar das queixas sobre a arbitragem, o treinador português admitiu com franqueza que a falta de condição física de seu elenco foi decisiva em campo. Embora tenha reconhecido que ainda há muito a analisar na atuação, Mourinho apontou o cansaço como o problema mais evidente.

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"Concordo. Quique preparou seu plano, que não foi uma surpresa para nós. Ontem treinamos com a intenção de nos acostumarmos a jogar contra um time que defenderia como eles defenderam contra nós. Eles tiveram a sorte de o árbitro ser muito permissivo com o tempo e as paralisações. Preciso buscar mais respostas, mas uma delas está clara para mim: faltou condição física", afirmou Mourinho.

Desfalques complicam escalação para duelo com a Real Sociedad

O Real Madrid sofreu sua primeira derrota em 11 jogos, considerando todas as competições, e desperdiçou a chance de igualar a pontuação do arquirrival Barcelona na liderança de La Liga. Para agravar o impacto do revés, Mourinho terá de enfrentar a Real Sociedad em uma difícil viagem a Anoeta no meio da semana sem dois jogadores importantes, ambos suspensos. Bellingham foi expulso após receber dois cartões amarelos na partida, enquanto Ibrahima Konate foi advertido pela quinta vez nesta edição do campeonato. Assim, os dois estão fora do próximo confronto.