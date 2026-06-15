José Mourinho conseguiu o que queria e contrata ex-campeão mundial para a comissão técnica do Real Madrid

Tudo indica que José Mourinho está prestes a receber um velho conhecido em sua comissão técnica no Real Madrid. Entre outros, David Ornstein, do The Athletic, afirma que Sami Khedira está prestes a retornar à capital espanhola.

Khedira (39) não é, de forma alguma, um desconhecido para Mourinho. A dupla já trabalhou junta por três anos no Real Madrid, entre 2010 e 2013. O alemão permaneceu no Real Madrid por mais dois anos após a saída de Mourinho em 2013, conquistando a Liga dos Campeões em 2014.

Mais de dez anos após sua saída de Madri, Khedira está prestes a retornar. Mourinho vê nele o candidato ideal para atuar como elo entre o clube, os jogadores e a comissão técnica. Seu conhecimento sobre o clube e o futebol espanhol também são apontados como pontos positivos importantes.

Para Khedira, este será seu primeiro trabalho como técnico. O campeão mundial de 2014 se aposentou em 2021 no Hertha BSC e, desde então, não exerceu nenhuma função oficial no futebol. No entanto, ele aparecia regularmente na televisão como analista.

Com a (imminente) chegada de Khedira, a comissão técnica de Mourinho ganha forma. Os assistentes técnicos João Tralhão e Pedro Machado também acompanharão “The Special One” em Madri, assim como o analista Roberto Merella, o preparador físico Antonio Dias e o treinador de goleiros Nuno Santos.

De acordo com o The Athletic, Khedira foi preferido ao seu ex-companheiro de equipe do Real Madrid, Pepe. O ex-zagueiro de 43 anos atende aos mesmos critérios que Khedira, mas foi Khedira quem levou a melhor.

Mourinho foi recentemente apresentado oficialmente como novo técnico do Real Madrid, que transferiu quinze milhões de euros ao Benfica para contratá-lo. O treinador deve ajudar o Real Madrid a conquistar títulos novamente após uma temporada dramática.