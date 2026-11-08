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Jose Mourinho comandou o Real Madrid em uma vitória dominante sobre o Valencia, a oitava consecutiva do gigante espanhol. Apesar da atuação precisa em campo, o técnico português não resistiu a fazer piada com a forma como seus jogadores escolheram comemorar após a partida.

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Sequência de vitórias continua no Mestalla

O Real Madrid igualou o Barcelona em pontos na liderança de La Liga após uma vitória convincente por 3 a 0 fora de casa sobre o Valencia no sábado. Federico Valverde abriu o placar antes de Arda Guler dar sequência à boa fase com um gol e uma assistência para Kylian Mbappe, garantindo que os visitantes chegassem à pausa para as seleções em grande forma. O resultado representa uma virada significativa para Mourinho, que enfrentou questionamentos no início de sua segunda passagem, mas agora soma oito vitórias consecutivas em todas as competições.

Mourinho mostrou seu humor característico ao comentar o que viu no vestiário após a partida e revelou uma pequena divergência de gosto musical com seu elenco de estrelas. “Vejo um vestiário feliz, com música horrível e alta”, disse o treinador, rindo. “Quando perdemos, entramos no caos de vocês, que pode se espalhar para o ambiente madridista, para os torcedores. Mas aqui dentro estamos tranquilos.”

Derrota no clássico foi uma lição fundamental

O Real Madrid está em forma impecável desde a amarga derrota no clássico contra o Atlético de Madrid. No entanto, em vez de se empolgar demais com a recuperação espetacular, Mourinho insiste que o vestiário mantém os pés no chão. O treinador revelou que o elenco aproveitou a dolorosa derrota para o rival da mesma cidade como uma oportunidade crucial para identificar pontos fracos, sem se deixar levar pelo pânico.

Mourinho destacou a serenidade do elenco durante a recente sequência de vitórias. “O que me deixa feliz é que nunca houve caos entre nós; sempre estivemos tranquilos. Vou sempre lutar para garantir que, nos bons momentos, as pessoas mantenham o equilíbrio. Sempre digo a eles que vencer jogos em um time como o Real Madrid não deve provocar uma alegria desmedida. Vencer jogos no Real Madrid tem de ser normal”, explicou o ex-treinador de Chelsea e Inter.

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Em busca da centésima vitória

Segundo uma estatística impressionante destacada por MisterChip, Mourinho conquistou 97 vitórias nos 126 jogos de La Liga que comandou, um aproveitamento excepcional entre técnicos com mais de cem partidas no campeonato. Ao chegar a 100 vitórias, ele se juntaria a um grupo seleto de apenas outros três treinadores que alcançaram a marca na ilustre história do clube. Seu retorno parece ter revitalizado uma equipe que teve dificuldades para manter a regularidade nas primeiras semanas da atual campanha.

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“Ele (MisterChip) está me dizendo que temos de vencer o próximo jogo. Nesta vida, números impressionantes são esquecidos, e não ficamos pensando nas conquistas passadas. Nós nos concentramos no presente, mas eu não fazia ideia, e isso é motivo de orgulho. La Liga já teve treinadores de alto nível, e ter esses números é algo de que se orgulhar”, afirmou Mourinho.

Contagem regressiva para o confronto com o Celta

Com a pausa temporária no calendário do futebol nacional para os próximos compromissos das seleções, o Real Madrid ficará duas semanas sem disputar partidas por clubes. Nesse período, muitos de seus jogadores de destaque viajarão pelo mundo para defender suas respectivas seleções, enquanto a comissão técnica terá de cuidar do condicionamento físico do elenco e monitorar à distância possíveis riscos de lesão. Quando a pausa obrigatória terminar, o elenco voltará a se reunir na capital espanhola e concentrará as atenções no aguardado retorno a La Liga, quando receberá o Celta Vigo diante de seus apaixonados torcedores no emblemático estádio Santiago Bernabéu.